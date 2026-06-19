Лубинец выявил проблемы в работе больницы скорой помощи Киева

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на жалобы об условиях в Киевской городской клинической больнице скорой помощи. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Офис Омбудсмена провел мониторинг после многочисленных жалоб от военнослужащих и ветеранов, расследований журналистов и сигналов от общественных организаций. Представительница Уполномоченного Елена Колобродова и его советник Олег Микац отправились в учреждение с мониторинговым визитом.

Мы лично прошли весь "маршрут пациента" и провели анонимное анкетирование пациентов, посетителей и работников. Визит четко показал: врачи на местах делают все возможное, но сама медицинская система из-за недостатка финансирования работает с абсурдными ошибками

Как отметил Омбудсмен, самая острая проблема скрывается в финансовых "ножницах" от Национальной службы здоровья Украины. В частности, действующие государственные тарифы оторваны от современных реалий.

Например, на компьютерную томографию с контрастом выделяется 600 гривен, тогда как фактическая стоимость процедуры превышает эту сумму примерно в 2,5 раза, заявил Лубинец.

То есть больница работает в убыток на каждой процедуре. Еще более критическая ситуация с длительным лечением тяжелых ранений, которое может длиться месяцами. НСЗУ покрывает этот сложный процесс как один единственный случай с символической доплатой в 10% за пролонгированную госпитализацию. Учреждение держится благодаря городской программе финансирования лекарств, но здесь включается ловушка прописки - программа рассчитана исключительно на киевлян и киевлянок, хотя больница принимает раненых Героев и Героинь со всех уголков Украины