Лубинец выявил проблемы в работе больницы скорой помощи Киева
Киев • УНН
Офис Омбудсмена провел мониторинг после жалоб на условия для военных. Там заявили, что больница работает в убыток из-за заниженных государственных тарифов.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на жалобы об условиях в Киевской городской клинической больнице скорой помощи. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Офис Омбудсмена провел мониторинг после многочисленных жалоб от военнослужащих и ветеранов, расследований журналистов и сигналов от общественных организаций. Представительница Уполномоченного Елена Колобродова и его советник Олег Микац отправились в учреждение с мониторинговым визитом.
Мы лично прошли весь "маршрут пациента" и провели анонимное анкетирование пациентов, посетителей и работников. Визит четко показал: врачи на местах делают все возможное, но сама медицинская система из-за недостатка финансирования работает с абсурдными ошибками
Как отметил Омбудсмен, самая острая проблема скрывается в финансовых "ножницах" от Национальной службы здоровья Украины. В частности, действующие государственные тарифы оторваны от современных реалий.
Например, на компьютерную томографию с контрастом выделяется 600 гривен, тогда как фактическая стоимость процедуры превышает эту сумму примерно в 2,5 раза, заявил Лубинец.
То есть больница работает в убыток на каждой процедуре. Еще более критическая ситуация с длительным лечением тяжелых ранений, которое может длиться месяцами. НСЗУ покрывает этот сложный процесс как один единственный случай с символической доплатой в 10% за пролонгированную госпитализацию. Учреждение держится благодаря городской программе финансирования лекарств, но здесь включается ловушка прописки - программа рассчитана исключительно на киевлян и киевлянок, хотя больница принимает раненых Героев и Героинь со всех уголков Украины
Дополнительно
Комиссия Департамента здравоохранения КГГА выявила нарушения в больнице скорой помощи после смерти раненого бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова.
Впоследствии Департамент здравоохранения Киева принял решение о досрочном прекращении контракта и увольнении директора Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи" Виктора Дороша.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по результатам мониторинга, проведенного во второй половине 2025 года, 93% из более чем тысячи проверенных укрытий имеют недостатки. Лишь к 80 не было никаких замечаний.