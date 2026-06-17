Скандал из-за смерти раненого военного и ряд нарушений: в Киеве уволят директора больницы скорой медпомощи Дороша

Департамент здравоохранения Киева принял решение о досрочном прекращении контракта и увольнении директора КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Виктора Дороша после выявления ряда нарушений в ходе проверки. Об этом сообщили в департаменте, передает УНН.

По результатам комплексной проверки КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" принято решение о досрочном прекращении контракта и увольнении директора учреждения Виктора Дороша 18 июня 2024 года - говорится в сообщении.

Основанием для увольнения руководителя больницы стало выявление многочисленных нарушений в ходе проверки, невыполнение им условий контракта, а также ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Решение о досрочном прекращении, расторжении контракта и увольнении Виктора Николаевича Дороша с должности директора КНП принято в соответствии с действующим законодательством и на основании выводов профильной комиссии. Все зафиксированные нарушения получили соответствующую управленческую и кадровую оценку - добавили в департаменте.

Дополнение

В последнее время Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи оказывалась в центре ряда скандалов. В частности, активисты сообщали, что из-за "врачебной халатности" в Киевской городской клинической больнице скорой медпомощи "после относительно легкого ранения осколками" умер военный 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов.

УНН со ссылкой на КГГА сообщал, что в КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" завершается проверка на фоне сообщений о смерти раненого бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова. Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, в медучреждении выявили ряд нарушений, будут приняты соответствующие управленческие и кадровые решения.

Также сегодня в СМИ появилась информация о киевлянине Юрии Терещуке, который получил ранение во время одного из российских ударов по Киеву. По словам мужчины, после ранения он дважды звонил в службу экстренной медицинской помощи. В первый раз ему не ответили, а во время второго звонка якобы сообщили, что бригада сможет выехать только после завершения воздушной тревоги.

В КГГА в ответ на информацию в СМИ заявили, что вырванные из контекста утверждения не соответствуют реальной работе системы здравоохранения Киева и обесценивают ежедневный труд медиков, спасающих жизни горожан в условиях войны.

Смерть раненого военного в столичной больнице: проверка медучреждения выявила нарушения, проводится судмедэкспертиза