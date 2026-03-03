Скандальный P. Diddy выйдет на свободу раньше

Американского музыканта и продюсера Шона "Diddy" Комбса освободят из тюрьмы на полтора месяца раньше, чем предполагалось ранее. По обновленным данным Федерального бюро тюрем США, дата его освобождения изменена с 4 июня на 25 апреля 2028 года, передает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

По данным СМИ, такое решение стало возможным благодаря участию артиста в специальной программе реабилитации от наркотической зависимости (RDAP), в которую он был зачислен еще в ноябре 2025 года.

"Господин Комбс серьезно относится к реабилитации, активно участвует в программе и настроен на позитивные изменения", — сообщал представитель музыканта.

Интересно, что перед этим срок его пребывания за решеткой даже продлили — в ноябре 2025-го с 8 мая до 4 июня 2028 года. Причиной якобы стали несколько нарушений тюремного режима.

Сейчас Комбс, отбывающий наказание в Форт-Диксе (штат Нью-Джерси), также пытается оспорить четырехлетний приговор. Его адвокаты подали апелляцию в декабре прошлого года, требуя либо полного отмены приговора, либо сокращения срока. Они считают, что судья вынес "чрезмерно суровый приговор", что нарушило конституционные права подзащитного.

Прокуратура, со своей стороны, уже успела подать возражение на апелляцию в феврале.

В Лос-Анджелесе расследуют новые обвинения в сексуальном насилии против Шона “Diddy” Комбса

Напомним

Ранее сообщалось, что Шона Комбса, приговоренного к 50 месяцам заключения по обвинению в организации проституции, планируют перевести из бруклинского следственного изолятора в федеральную тюрьму.