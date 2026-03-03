$43.230.13
Эксклюзив
13:15 • 722 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 1898 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 5066 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 8308 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 15195 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 29477 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 95876 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 83307 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 59904 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51114 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Скандальный P. Diddy выйдет на свободу раньше

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Американский музыкант Шон "Diddy" Комбс будет освобожден из тюрьмы на полтора месяца раньше, 25 апреля 2028 года, благодаря участию в программе реабилитации от наркотической зависимости. Ранее его срок был продлен из-за нарушения режима.

Скандальный P. Diddy выйдет на свободу раньше

Американского музыканта и продюсера Шона "Diddy" Комбса освободят из тюрьмы на полтора месяца раньше, чем предполагалось ранее. По обновленным данным Федерального бюро тюрем США, дата его освобождения изменена с 4 июня на 25 апреля 2028 года, передает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

По данным СМИ, такое решение стало возможным благодаря участию артиста в специальной программе реабилитации от наркотической зависимости (RDAP), в которую он был зачислен еще в ноябре 2025 года.

"Господин Комбс серьезно относится к реабилитации, активно участвует в программе и настроен на позитивные изменения", — сообщал представитель музыканта.

Интересно, что перед этим срок его пребывания за решеткой даже продлили — в ноябре 2025-го с 8 мая до 4 июня 2028 года. Причиной якобы стали несколько нарушений тюремного режима.

Сейчас Комбс, отбывающий наказание в Форт-Диксе (штат Нью-Джерси), также пытается оспорить четырехлетний приговор. Его адвокаты подали апелляцию в декабре прошлого года, требуя либо полного отмены приговора, либо сокращения срока. Они считают, что судья вынес "чрезмерно суровый приговор", что нарушило конституционные права подзащитного.

Прокуратура, со своей стороны, уже успела подать возражение на апелляцию в феврале.

Напомним

Станислав Кармазин

Новости Мира
Музыкант
Нью-Джерси
Соединённые Штаты