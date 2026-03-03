Скандальний P. Diddy вийде на волю раніше

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 796 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 2000 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 5140 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 8370 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 15218 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 29491 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 95911 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 83318 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 59912 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51119 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4.1м/с
70%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 28301 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 29469 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 32135 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 10974 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 15141 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 1210 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 32138 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 45352 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 95911 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 61940 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Блогери
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 3264 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 26432 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 33516 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 37085 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 36313 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

Скандальний P. Diddy вийде на волю раніше

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Американський музикант Шон "Diddy" Комбс буде звільнений з в'язниці на півтора місяці раніше, 25 квітня 2028 року, завдяки участі у програмі реабілітації від наркотичної залежності. Раніше його термін було подовжено через порушення режиму.

Скандальний P. Diddy вийде на волю раніше

Американського музиканта й продюсера Шона "Diddy" Комбса звільнять з в'язниці на півтора місяця раніше, ніж передбачалося раніше. За оновленими даними Федерального бюро в’язниць США, дата його звільнення змінена з 4 червня на 25 квітня 2028 року, передає УНН із посиланням на Page Six.

Деталі

За даними ЗМІ, таке рішення стало можливим завдяки участі артиста у спеціальній програмі реабілітації від наркотичної залежності (RDAP), до якої його було зараховано ще в листопаді 2025 року.

"Пан Комбс серйозно ставиться до реабілітації, бере активну участь у програмі та налаштований на позитивні зміни", — повідомляв представник музиканта.

"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 24.10.25, 05:49 • 33930 переглядiв

Цікаво, що перед цим термін його перебування за ґратами навіть подовжили — у листопаді 2025-го з 8 травня до 4 червня 2028 року. Причиною нібито стали кількапорушень тюремного режиму.

Нині Комбс, який відбуває покарання у Форт-Діксі (штат Нью-Джерсі), також намагаєтьсяоскаржити чотирирічний вирок. Його адвокати подали апеляцію в грудні минулого року, вимагаючи або повного скасування вироку, або скорочення строку. Вони вважають, щосуддя виніс "надмірно суворий вирок", що порушив конституційні права підзахисного.

Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21.10.25, 08:58 • 76370 переглядiв

Прокуратура, зі свого боку, вже встигла подати заперечення на апеляцію в лютому.

У Лос-Анджелесі розслідують нові звинувачення у сексуальному насильстві проти Шона “Diddy” Комбса18.11.25, 04:38 • 4743 перегляди

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Шона Комбса, засудженого до 50 місяців ув’язнення за звинуваченням у організації проституції, плануютьперевести із бруклінського слідчого ізолятора до федеральної в’язниці.

Станіслав Кармазін

Світ
Музикант
Нью-Джерсі
Сполучені Штати Америки