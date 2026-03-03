Скандальний P. Diddy вийде на волю раніше

Американського музиканта й продюсера Шона "Diddy" Комбса звільнять з в'язниці на півтора місяця раніше, ніж передбачалося раніше. За оновленими даними Федерального бюро в’язниць США, дата його звільнення змінена з 4 червня на 25 квітня 2028 року, передає УНН із посиланням на Page Six.

Деталі

За даними ЗМІ, таке рішення стало можливим завдяки участі артиста у спеціальній програмі реабілітації від наркотичної залежності (RDAP), до якої його було зараховано ще в листопаді 2025 року.

"Пан Комбс серйозно ставиться до реабілітації, бере активну участь у програмі та налаштований на позитивні зміни", — повідомляв представник музиканта.

Цікаво, що перед цим термін його перебування за ґратами навіть подовжили — у листопаді 2025-го з 8 травня до 4 червня 2028 року. Причиною нібито стали кількапорушень тюремного режиму.

Нині Комбс, який відбуває покарання у Форт-Діксі (штат Нью-Джерсі), також намагаєтьсяоскаржити чотирирічний вирок. Його адвокати подали апеляцію в грудні минулого року, вимагаючи або повного скасування вироку, або скорочення строку. Вони вважають, щосуддя виніс "надмірно суворий вирок", що порушив конституційні права підзахисного.

Прокуратура, зі свого боку, вже встигла подати заперечення на апеляцію в лютому.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Шона Комбса, засудженого до 50 місяців ув’язнення за звинуваченням у організації проституції, плануютьперевести із бруклінського слідчого ізолятора до федеральної в’язниці.