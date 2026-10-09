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The New York Times

"Совершенно аморально" — Мерц возмутился визитом Шрёдера к путину на день рождения

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Канцлер Германии назвал визит Герхарда Шрёдера к путину совершенно аморальным. Бывший канцлер сохраняет связи с российским бизнесом.

"Совершенно аморально" — Мерц возмутился визитом Шрёдера к путину на день рождения
Герхард Шрёдер и владимир путин. Фото: кремль

Канцлер Германии Фридрих Мерц «глубоко возмущён» визитом бывшего канцлера Герхарда Шрёдера к российскому диктатору владимиру путину домой для празднования дня рождения российского президента на этой неделе. Об этом в пятницу сообщил представитель правительства Германии, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что Шрёдер, занимавший пост канцлера с 1998 по 2005 год, подвергся критике в Германии и за рубежом из-за своих связей с российским бизнесом и путиным — связей, сохранившихся несмотря на вторжение москвы в Украину в 2022 году и последующие волны западных санкций.

«Только путин несёт ответственность за войну в Украине. Его приказы являются причиной невыразимых страданий, жертв среди гражданского населения, разрушенных семей, погибших и раненых, — заявил представитель. — Канцлер считает... совершенно аморальным то, что господин Шрёдер посетил такое празднование».

путин отпраздновал день рождения со Шрёдером у печи и с самоваром08.10.26, 23:00 • 5198 просмотров

Добавим

В четверг российскому диктатору владимиру путину исполнилось 74 года.

82-летний Шрёдер и его жена Со Ён Шрёдер-Ким, которая иногда занимается его коммуникациями, не сразу ответили на запросы агентства Reuters о комментарии.

Этот визит также вызвал критику со стороны членов Социал-демократической партии (СДПГ), к которой принадлежит Шрёдер.

Сопредседатель партии Ларс Клингбайль, который также занимает пост министра финансов Германии в коалиции под руководством консерваторов (во главе с Мерцем), назвал этот шаг «совершенно неприемлемым» с учётом страданий, причинённых народу Украины, сообщает ежедневная газета Sueddeutsche Zeitung.

За последние 20 лет Шрёдер получил ряд высоких должностей в российских компаниях.

Вскоре после завершения срока полномочий он возглавил комитет акционеров компании Nord Stream — проекта газопровода через Балтийское море под эгидой «Газпрома», который он активно поддерживал, занимая пост канцлера, а позднее занимал руководящие должности в российской нефтяной компании «Роснефть».

Ранее в этом году путин заявил, что хотел бы видеть Шрёдера своим собеседником на переговорах по поводу новых договорённостей о безопасности в Европе — идею, которую сразу отвергли Европейский союз и правительство Мерца. На прошлой неделе Шрёдер вошёл в состав наблюдательного совета российского ритейлера «Гиперглобус» — дочерней компании немецкого холдинга Globus, управляющего более чем 20 супермаркетами в россии.

Антонина Туманова

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