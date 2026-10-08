путин отпраздновал день рождения со Шрёдером у печи и с самоваром
Киев • УНН
путин встретил день рождения с Герхардом Шрёдером в своей московской резиденции. Экс-канцлер прибыл в рф по делам сети Globus.
Российский диктатор владимир путин отпраздновал день рождения в компании экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, передаёт УНН со ссылкой на DW и пресс-службу кремля.
Детали
Пресс-служба кремля опубликовала совместную фотографию владимира путина и Герхарда Шрёдера на фоне печи, по углам которой стоят самовар и фигурки лошадок-качалок. В посте, сопровождающем снимок, отмечается, что российский диктатор утром 7 октября узнал о том, что Шрёдер прибыл в москву "из сообщений СМИ", и "пригласил своего старого друга к себе домой".
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"Герхард Шрёдер был вместе с владимиром путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", — говорится в тексте.
В москву Шрёдер прибыл, чтобы встретиться с сотрудниками и руководством сети магазинов "Глобус". Ранее экс-канцлер стал членом наблюдательного совета компании "Гиперглобус", которая управляет гипермаркетами немецкой сети Globus в рф. Очередная должность Шрёдера в российской компании вызвала волну критики в Германии.
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