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путин отпраздновал день рождения со Шрёдером у печи и с самоваром

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

путин встретил день рождения с Герхардом Шрёдером в своей московской резиденции. Экс-канцлер прибыл в рф по делам сети Globus.

путин отпраздновал день рождения со Шрёдером у печи и с самоваром
Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Фото: Кремль

Российский диктатор владимир путин отпраздновал день рождения в компании экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, передаёт УНН со ссылкой на DW и пресс-службу кремля.

Детали

Пресс-служба кремля опубликовала совместную фотографию владимира путина и Герхарда Шрёдера на фоне печи, по углам которой стоят самовар и фигурки лошадок-качалок. В посте, сопровождающем снимок, отмечается, что российский диктатор утром 7 октября узнал о том, что Шрёдер прибыл в москву "из сообщений СМИ", и "пригласил своего старого друга к себе домой".

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"Герхард Шрёдер был вместе с владимиром путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", — говорится в тексте.

Герхард Шрёдер и владимир путин. Фото: Кремль

В москву Шрёдер прибыл, чтобы встретиться с сотрудниками и руководством сети магазинов "Глобус". Ранее экс-канцлер стал членом наблюдательного совета компании "Гиперглобус", которая управляет гипермаркетами немецкой сети Globus в рф. Очередная должность Шрёдера в российской компании вызвала волну критики в Германии.

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Антонина Туманова

Новости Мира
Владимир Путин
Германия