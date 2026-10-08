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путін відсвяткував день народження із Шредером біля печі та з самоваром

Київ • УНН

 • 1824 перегляди

путін зустрів день народження з Герхардом Шредером у своїй московській резиденції. Ексканцлер прибув до рф у справах мережі Globus.

путін відсвяткував день народження із Шредером біля печі та з самоваром
Герхард Шредер і володимир путін. Фото: кремль

російський диктатор володимир путін відсвяткував день народження у компанії ексканцлера ФРН Герхарда Шредера, передає УНН із посиланням на dw і пресслужбу кремля.

Деталі

Пресслужба Кремля опублікувала спільне фото володимира путіна та Герхарда Шредера на тлі печі, по кутках якої стоять самовар та фігурки конячок-качалок. У пості, що супроводжує знімок, зазначається, що російський диктатор вранці 7 жовтня дізнався про те, що Шредер прибув до москви "з повідомлень ЗМІ" і "запросив свого старого друга до себе додому".

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"Герхард Шредер був разом із володимиром путіним, коли глава держави відзначав учора свій день народження", - йдеться у тексті.

Герхард Шредер і володимир путін. Фото: Кремль

До москви Шредер прибув, щоб зустрітися зі співробітниками та керівництвом мережі магазинів "Глобус". Раніше екс-канцлер став членом наглядової ради компанії "Гіперглобус", яка керує гіпермаркетами німецької мережі Globus у РФ. Чергова посада Шредера в російській компанії викликала хвилю критики в Німеччині.

пєсков: Трамп не привітав путіна з днем народження08.10.26, 13:27 • 4210 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Володимир Путін
Німеччина