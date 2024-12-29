Хто стане новим президентом Хорватії? Міланович лідирує в опитуваннях

У Хорватії, о 7:00 ранку в неділю розпочалися восьмі президентські вибори. Опитування показують, що чинний президент Міланович лідирує.

Передає УНН із посиланням на N1.

У Хорватії в неділю, 29 грудня, відбувається голосування на виборах президента країни. На цю посаду претендують вісім кандидатів. Найвищі шанси заручитися підтримкою виборців - у чинного президента Хорватії, колишнього соціал-демократа Зорана Мілановіча. Про це свідчать дані опитувань.

Але, Мілановіч навряд чи набере більше 50% голосів. Ймовірно, відбудеться другий тур виборів.

Також найбільш перспективним претендентом вважається Драган Приморац, колишній міністр науки, якого підтримує правлячий Хорватський демократичний союз (ХДС).

Перші результати очікуються пізно ввечері.

Нагадаємо

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