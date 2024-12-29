Кто станет новым президентом Хорватии? Миланович лидирует в опросах

В Хорватии, в 7:00 утра в воскресенье начались восьмые президентские выборы. Опросы показывают, что действующий президент Миланович лидирует.

Передает УНН со ссылкой на N1.

В Хорватии в воскресенье, 29 декабря, проходит голосование на выборах президента страны. На эту должность претендуют восемь кандидатов. Самые высокие шансы заручиться поддержкой избирателей - у действующего президента Хорватии, бывшего социал-демократа Зорана Милановича. Об этом свидетельствуют данные опросов.

Но, Миланович вряд ли наберет более 50% голосов. Вероятно, состоится второй тур выборов.

Также наиболее перспективным претендентом считается Драган Приморац, бывший министр науки, которого поддерживает правящий Хорватский демократический союз (ХДС).

Первые результаты ожидаются поздно вечером.

Напомним

Правительство Хорватии одобрило приобретение 6 беспилотников Bayraktar TB2 и танков Leopard 2A8. Это решение связано с передачей Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80 на сумму 144,8 млн евро.