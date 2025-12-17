Медичне забезпечення і посвідки на тимчасове проживання для іноземців-військових: Рада ухвалила важливий закон

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства. Даний документ передбачає оформлення іноземним військовослужбовцям посвідок на тимчасове проживання на весь строк дії контракту та після його припинення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі

У пояснювальній записці до законопроекту №14052 йдеться про те, що іноземці-військовослужбовці часто стикаються з випадками, коли для підтвердження їх статусу законного проживання на території України або для отримання соціальних та адміністративних послуг вимагається наявність саме посвідки на тимчасове проживання.

У зв’язку з цим автори законопроекту звертають увагу на важливість оформлення іноземним військовослужбовцям посвідок на тимчасове проживання на весь строк дії контракту та після його припинення. Також закон поширює на них окремі соціальні гарантії, зокрема у сфері медичного забезпечення.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України схвалив документ про контракти з чіткими строками та розширивши можливості служби для іноземців. Цим документом також посилюється військова підготовка у вищій освіті та створюється Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ.