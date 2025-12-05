Військові контракти, військова підготовка та можливість проходження служби іноземцями: уряд ухвалив низку рішень для війська

Кабінет міністрів провів тематичне засідання уряду, присвячене забезпеченню та строкам служби військових. Схвалено законопроєкт щодо військових контрактів, розширена можливість проходження служби в українському війську для іноземців та осіб без громадянства та посилюється військова підготовку у вищій освіті. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Перше, - уряд ухвалив схвалив законопроєкт, який передбачає контракти з чіткими строками - від 1, 2, 3, 4, 5 років і більше, із гарантованою 12-місячною відстрочкою після завершення служби на контракті від двох років.

Документ передбачає розширений мотиваційний пакет: виплати за укладання та продовження контракту, щомісячні надбавки, бойові надбавки. Нові умови поширюються на всі Сили оборони: ЗСУ, Національну гвардію, Державну прикордонну службу та інші.

Це крок до формування професійної, мотивованої та стійкої армії. Ми створюємо систему, яка дає військовим справедливі умови служби та час на відновлення після виконання контракту

Друге, - розширюється можливість проходження служби в українському війську для іноземців та осіб без громадянства.

Ми впроваджуємо для них офіцерські контракти та відкриваємо можливість проходити службу в Державній спеціальній службі транспорту. Унормовуємо процедури укладення й продовження контрактів, присвоєння військових звань та підстави для звільнення. Центри рекрутингу отримують чіткий алгоритм спеціальної перевірки для іноземців, які хочуть служити в Збройних силах України. Ми також встановлюємо рівні умови для жінок і чоловіків, які проходять службу за контрактом як іноземці. Уряд схвалив проєкт указу