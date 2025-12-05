$42.180.02
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Військові контракти, військова підготовка та можливість проходження служби іноземцями: уряд ухвалив низку рішень для війська

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Кабмін провів засідання щодо забезпечення військових, схваливши законопроєкт про контракти з чіткими строками та розширивши можливості служби для іноземців. Також посилюється військова підготовка у вищій освіті та створюється Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ.

Військові контракти, військова підготовка та можливість проходження служби іноземцями: уряд ухвалив низку рішень для війська

Кабінет міністрів провів тематичне засідання уряду, присвячене забезпеченню та строкам служби військових. Схвалено законопроєкт щодо військових контрактів, розширена можливість проходження служби в українському війську для іноземців та осіб без громадянства та посилюється військова підготовку у вищій освіті. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Напередодні Дня Збройних сил України ми провели тематичне засідання уряду, присвячене забезпеченню та строків служби наших захисників і захисниць 

- йдеться в повідомленні.

Перше, - уряд ухвалив схвалив законопроєкт, який передбачає контракти з чіткими строками - від 1, 2, 3, 4, 5 років і більше, із гарантованою 12-місячною відстрочкою після завершення служби на контракті від двох років.

Документ передбачає розширений мотиваційний пакет: виплати за укладання та продовження контракту, щомісячні надбавки, бойові надбавки. Нові умови поширюються на всі Сили оборони: ЗСУ, Національну гвардію, Державну прикордонну службу та інші.

Це крок до формування професійної, мотивованої та стійкої армії. Ми створюємо систему, яка дає військовим справедливі умови служби та час на відновлення після виконання контракту 

- зазначила Свириденко.

Друге, - розширюється можливість проходження служби в українському війську для іноземців та осіб без громадянства.

Ми впроваджуємо для них офіцерські контракти та відкриваємо можливість проходити службу в Державній спеціальній службі транспорту. Унормовуємо процедури укладення й продовження контрактів, присвоєння військових звань та підстави для звільнення. Центри рекрутингу отримують чіткий алгоритм спеціальної перевірки для іноземців, які хочуть служити в Збройних силах України. Ми також встановлюємо рівні умови для жінок і чоловіків, які проходять службу за контрактом як іноземці. Уряд схвалив проєкт указу 

- зазначила прем’єр.

Третє, - посилюється військова підготовка у вищій освіті. Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини. Також оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт - вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу. Навчальні програми будуть деталізовані й посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20% 

- зазначила прем’єр.

Четверте, - уряд створює Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ, який буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру.

Її напрацювання допоможуть швидше адаптуватись до динамічних умов війни, модернізувати армію в мирний час, узагальнити та залучити досвід інших країн, оновити доктрини на стратегічному та оперативному рівнях. Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ забезпечить постійну готовність українського війська до ефективної оборони 

- резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

Міністерство оборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю бригадами ЗСУ дронів та іншої необхідної техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Павло Башинський

