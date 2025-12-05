Военные контракты, военная подготовка и возможность прохождения службы иностранцами: правительство приняло ряд решений для армии
Киев • УНН
Кабмин провел заседание по обеспечению военных, одобрив законопроект о контрактах с четкими сроками и расширив возможности службы для иностранцев. Также усиливается военная подготовка в высшем образовании и создается Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.
Кабинет министров провел тематическое заседание правительства, посвященное обеспечению и срокам службы военных. Одобрен законопроект о военных контрактах, расширена возможность прохождения службы в украинской армии для иностранцев и лиц без гражданства и усиливается военная подготовка в высшем образовании. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Накануне Дня Вооруженных сил Украины мы провели тематическое заседание правительства, посвященное обеспечению и срокам службы наших защитников и защитниц
Первое, - правительство приняло законопроект, предусматривающий контракты с четкими сроками - от 1, 2, 3, 4, 5 лет и более, с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы по контракту от двух лет.
Документ предусматривает расширенный мотивационный пакет: выплаты за заключение и продление контракта, ежемесячные надбавки, боевые надбавки. Новые условия распространяются на все Силы обороны: ВСУ, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу и другие.
Это шаг к формированию профессиональной, мотивированной и устойчивой армии. Мы создаем систему, которая дает военным справедливые условия службы и время на восстановление после выполнения контракта
Второе, - расширяется возможность прохождения службы в украинской армии для иностранцев и лиц без гражданства.
Мы внедряем для них офицерские контракты и открываем возможность проходить службу в Государственной специальной службе транспорта. Унормируем процедуры заключения и продления контрактов, присвоения воинских званий и основания для увольнения. Центры рекрутинга получают четкий алгоритм специальной проверки для иностранцев, желающих служить в Вооруженных силах Украины. Мы также устанавливаем равные условия для женщин и мужчин, проходящих службу по контракту как иностранцы. Правительство одобрило проект указа
Третье, - усиливается военная подготовка в высшем образовании. Для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения.
Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины. Также обновляем перечень учреждений высшего образования, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт - требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса. Учебные программы будут детализированы и усилены: четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20%
Четвертое, - правительство создает Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ, который будет проводить широкий спектр исследований поискового, теоретического и экспериментального характера.
Ее наработки помогут быстрее адаптироваться к динамичным условиям войны, модернизировать армию в мирное время, обобщить и привлечь опыт других стран, обновить доктрины на стратегическом и оперативном уровнях. Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ обеспечит постоянную готовность украинской армии к эффективной обороне
