15:45 • 3174 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 9208 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 24760 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 22460 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 27878 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 40287 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47493 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40498 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70560 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35390 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Военные контракты, военная подготовка и возможность прохождения службы иностранцами: правительство приняло ряд решений для армии

Киев • УНН

Киев • УНН

 690 просмотра

Кабмин провел заседание по обеспечению военных, одобрив законопроект о контрактах с четкими сроками и расширив возможности службы для иностранцев. Также усиливается военная подготовка в высшем образовании и создается Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.

Военные контракты, военная подготовка и возможность прохождения службы иностранцами: правительство приняло ряд решений для армии

Кабинет министров провел тематическое заседание правительства, посвященное обеспечению и срокам службы военных. Одобрен законопроект о военных контрактах, расширена возможность прохождения службы в украинской армии для иностранцев и лиц без гражданства и усиливается военная подготовка в высшем образовании. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Накануне Дня Вооруженных сил Украины мы провели тематическое заседание правительства, посвященное обеспечению и срокам службы наших защитников и защитниц 

- говорится в сообщении.

Первое, - правительство приняло законопроект, предусматривающий контракты с четкими сроками - от 1, 2, 3, 4, 5 лет и более, с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы по контракту от двух лет.

Документ предусматривает расширенный мотивационный пакет: выплаты за заключение и продление контракта, ежемесячные надбавки, боевые надбавки. Новые условия распространяются на все Силы обороны: ВСУ, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу и другие.

Это шаг к формированию профессиональной, мотивированной и устойчивой армии. Мы создаем систему, которая дает военным справедливые условия службы и время на восстановление после выполнения контракта 

- отметила Свириденко.

Второе, - расширяется возможность прохождения службы в украинской армии для иностранцев и лиц без гражданства.

Мы внедряем для них офицерские контракты и открываем возможность проходить службу в Государственной специальной службе транспорта. Унормируем процедуры заключения и продления контрактов, присвоения воинских званий и основания для увольнения. Центры рекрутинга получают четкий алгоритм специальной проверки для иностранцев, желающих служить в Вооруженных силах Украины. Мы также устанавливаем равные условия для женщин и мужчин, проходящих службу по контракту как иностранцы. Правительство одобрило проект указа 

- отметила премьер.

Третье, - усиливается военная подготовка в высшем образовании. Для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения.

Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины. Также обновляем перечень учреждений высшего образования, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт - требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса. Учебные программы будут детализированы и усилены: четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20% 

- отметила премьер.

Четвертое, - правительство создает Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ, который будет проводить широкий спектр исследований поискового, теоретического и экспериментального характера.

Ее наработки помогут быстрее адаптироваться к динамичным условиям войны, модернизировать армию в мирное время, обобщить и привлечь опыт других стран, обновить доктрины на стратегическом и оперативном уровнях. Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ обеспечит постоянную готовность украинской армии к эффективной обороне 

- резюмировала Свириденко.

Напомним

Министерство обороны направило дополнительные 2,1 млрд грн на закупку бригадами ВСУ дронов и другой необходимой техники через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Техника
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины