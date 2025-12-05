Военные контракты, военная подготовка и возможность прохождения службы иностранцами: правительство приняло ряд решений для армии

Кабинет министров провел тематическое заседание правительства, посвященное обеспечению и срокам службы военных. Одобрен законопроект о военных контрактах, расширена возможность прохождения службы в украинской армии для иностранцев и лиц без гражданства и усиливается военная подготовка в высшем образовании. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Первое, - правительство приняло законопроект, предусматривающий контракты с четкими сроками - от 1, 2, 3, 4, 5 лет и более, с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы по контракту от двух лет.

Документ предусматривает расширенный мотивационный пакет: выплаты за заключение и продление контракта, ежемесячные надбавки, боевые надбавки. Новые условия распространяются на все Силы обороны: ВСУ, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу и другие.

Это шаг к формированию профессиональной, мотивированной и устойчивой армии. Мы создаем систему, которая дает военным справедливые условия службы и время на восстановление после выполнения контракта

Второе, - расширяется возможность прохождения службы в украинской армии для иностранцев и лиц без гражданства.

Мы внедряем для них офицерские контракты и открываем возможность проходить службу в Государственной специальной службе транспорта. Унормируем процедуры заключения и продления контрактов, присвоения воинских званий и основания для увольнения. Центры рекрутинга получают четкий алгоритм специальной проверки для иностранцев, желающих служить в Вооруженных силах Украины. Мы также устанавливаем равные условия для женщин и мужчин, проходящих службу по контракту как иностранцы. Правительство одобрило проект указа

Третье, - усиливается военная подготовка в высшем образовании. Для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения.

Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины. Также обновляем перечень учреждений высшего образования, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт - требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса. Учебные программы будут детализированы и усилены: четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20%