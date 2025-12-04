Бойові бригади додатково отримають понад 2 млрд грн на закупівлю дронів - Шмигаль
Київ • УНН
Міністерство оборони виділило додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю дронів та техніки для бригад ЗСУ через маркетплейс DOT-Chain Defence. Загалом на ці закупівлі спрямовано майже 6,3 млрд грн, що забезпечує швидкі поставки без бюрократії.
Міністерство оборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю бригадами ЗСУ дронів та іншої необхідної техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.
Загалом від запуску маркетплейсу Міноборони направило на ці закупівлі майже 6,3 млрд грн. Це означає реальні, швидкі поставки — без зайвої бюрократії
Шмигаль зазначив, що DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам обирати саме те, що їм потрібно для виконання завдань, а весь бюрократичний супровід залишається за Агенцією оборонних закупівель Міноборони.
"Це – ще один крок, щоб бригади Збройних Сил України мали все необхідне для захисту нашої країни. Працюємо щодня, щоб українські воїни отримували найкраще", - зауважив Денис Шмигаль.
Нагадаємо
У листопаді ЗСУ отримали перших 100 тисяч FPV-дронів для ЗСУ через платформу DOT-Chain Defence. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів, а підрозділи самостійно обирають моделі від 40 компаній-виробників.
Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до системи ППО - Шмигаль19.11.25, 19:15 • 7451 перегляд