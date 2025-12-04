Бойові бригади додатково отримають понад 2 млрд грн на закупівлю дронів - Шмигаль

Міністерство оборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю бригадами ЗСУ дронів та іншої необхідної техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.

Загалом від запуску маркетплейсу Міноборони направило на ці закупівлі майже 6,3 млрд грн. Це означає реальні, швидкі поставки — без зайвої бюрократії - йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам обирати саме те, що їм потрібно для виконання завдань, а весь бюрократичний супровід залишається за Агенцією оборонних закупівель Міноборони.

"Це – ще один крок, щоб бригади Збройних Сил України мали все необхідне для захисту нашої країни. Працюємо щодня, щоб українські воїни отримували найкраще", - зауважив Денис Шмигаль.

Нагадаємо

У листопаді ЗСУ отримали перших 100 тисяч FPV-дронів для ЗСУ через платформу DOT-Chain Defence. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів, а підрозділи самостійно обирають моделі від 40 компаній-виробників.

