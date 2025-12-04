Бойові бригади додатково отримають понад 2 млрд грн на закупівлю дронів - Шмигаль

$42.200.13
49.230.04
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 1970 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 9780 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 19688 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 13358 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 15179 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 16041 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25533 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 42279 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35780 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45684 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
97%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 32907 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 16552 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 17414 перегляди
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман11:36 • 7390 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 13390 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 1970 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 13408 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 19688 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 32935 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 61659 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Бельгія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 1920 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 17438 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 23843 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 68671 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 71699 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Brent
Опалення

Бойові бригади додатково отримають понад 2 млрд грн на закупівлю дронів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністерство оборони виділило додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю дронів та техніки для бригад ЗСУ через маркетплейс DOT-Chain Defence. Загалом на ці закупівлі спрямовано майже 6,3 млрд грн, що забезпечує швидкі поставки без бюрократії.

Бойові бригади додатково отримають понад 2 млрд грн на закупівлю дронів - Шмигаль

Міністерство оборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю бригадами ЗСУ дронів та іншої необхідної техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.

Загалом від запуску маркетплейсу Міноборони направило на ці закупівлі майже 6,3 млрд грн. Це означає реальні, швидкі поставки — без зайвої бюрократії

- йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам обирати саме те, що їм потрібно для виконання завдань, а весь бюрократичний супровід залишається за Агенцією оборонних закупівель Міноборони.

"Це – ще один крок, щоб бригади Збройних Сил України мали все необхідне для захисту нашої країни. Працюємо щодня, щоб українські воїни отримували найкраще", - зауважив Денис Шмигаль.

Нагадаємо

У листопаді ЗСУ отримали перших 100 тисяч FPV-дронів для ЗСУ через платформу DOT-Chain Defence. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів, а підрозділи самостійно обирають моделі від 40 компаній-виробників.

Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до системи ППО - Шмигаль19.11.25, 19:15 • 7451 перегляд

Ольга Розгон

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Денис Шмигаль