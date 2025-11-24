Українські військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через платформу DOT-Chain Defence – Міноборони
Київ • УНН
ЗСУ отримали перших 100 тисяч FPV-дронів для ЗСУ через платформу DOT-Chain Defence. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів, а підрозділи самостійно обирають моделі від 40 компаній-виробників.
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про постачання перших 100 тисяч FPV-дронів для ЗСУ через платформу DOT-Chain Defence. Майже третина дронів працює на оптоволоконному зв’язку. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Це яскравий приклад того, як технології та інноваційний підхід Міноборони руйнують бюрократію та зміцнюють наші Сили оборони. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України
Підрозділи самостійно обирають серед понад 180 моделей FPV-дронів від 40 компаній-виробників ті, що найкраще відповідають їхнім потребам, що забезпечує ефективне забезпечення фронту.
В Україні масштабується виробництво антидронових набоїв: кодифіковано набої одразу від декількох виробників - Міноборони20.11.25, 14:10 • 5413 переглядiв