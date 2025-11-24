Українські військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через платформу DOT-Chain Defence – Міноборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про постачання перших 100 тисяч FPV-дронів для ЗСУ через платформу DOT-Chain Defence. Майже третина дронів працює на оптоволоконному зв’язку. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Телеграм, пише УНН.

Це яскравий приклад того, як технології та інноваційний підхід Міноборони руйнують бюрократію та зміцнюють наші Сили оборони. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України