Українські військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через платформу DOT-Chain Defence – Міноборони

08:21 • 7580 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 27058 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 21323 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 22705 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 27981 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32330 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 33729 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 36238 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 27027 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22984 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto24 листопада, 02:09 • 23399 перегляди
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 13823 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 27104 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 12361 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 7490 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 27058 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 55086 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 132635 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 95138 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 99497 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Марк Рютте
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Велика Британія
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 8078 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 12679 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 37029 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 47634 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 49412 перегляди
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Financial Times
Дипломатка

Українські військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через платформу DOT-Chain Defence – Міноборони

Київ • УНН

 • 124 перегляди

ЗСУ отримали перших 100 тисяч FPV-дронів для ЗСУ через платформу DOT-Chain Defence. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів, а підрозділи самостійно обирають моделі від 40 компаній-виробників.

Українські військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через платформу DOT-Chain Defence – Міноборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про постачання перших 100 тисяч FPV-дронів для ЗСУ через платформу DOT-Chain Defence. Майже третина дронів працює на оптоволоконному зв’язку. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Це яскравий приклад того, як технології та інноваційний підхід Міноборони руйнують бюрократію та зміцнюють наші Сили оборони. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України 

– зазначив Денис Шмигаль.

Підрозділи самостійно обирають серед понад 180 моделей FPV-дронів від 40 компаній-виробників ті, що найкраще відповідають їхнім потребам, що забезпечує ефективне забезпечення фронту.

В Україні масштабується виробництво антидронових набоїв: кодифіковано набої одразу від декількох виробників - Міноборони20.11.25, 14:10 • 5413 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Україна
Денис Шмигаль