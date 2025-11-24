Украинские военные получили первые 100 тысяч FPV-дронов через платформу DOT-Chain Defence – Минобороны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о поставке первых 100 тысяч FPV-дронов для ВСУ через платформу DOT-Chain Defence. Почти треть дронов работает на оптоволоконной связи. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Телеграм, пишет УНН.

Это яркий пример того, как технологии и инновационный подход Минобороны разрушают бюрократию и укрепляют наши Силы обороны. Средний срок доставки FPV-дронов составляет всего 7 дней. Оплату, контракты и логистику берет на себя "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины