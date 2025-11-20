В Украине масштабируется производство антидроновых патронов: кодифицированы патроны сразу от нескольких производителей - Минобороны
Киев • УНН
По словам Дениса Шмыгаля, эти дроны позволят украинским военным эффективнее противодействовать российским дронам.
Министерство обороны Украины масштабирует производство антидроновых боеприпасов. Уже кодифицированы боеприпасы сразу от нескольких украинских производителей, и они готовы к серийному производству, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Подробности
По словам главы ведомства Дениса Шмыгаля, благодаря антидроновым боеприпасам украинские военные смогут эффективнее противодействовать вражеским FPV и "мавикам".
Их особенность в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить российский дрон
Он добавил, что для таких боеприпасов не требуется отдельное вооружение - ими можно снарядить штатное.
Работаем над тем, чтобы еще больше нового и действенного оружия появлялось в арсенале наших военных, усиливало их боевую мощь и обороноспособность Украины
Напомним
Кабинет министров принял экспериментальный порядок, который позволяет привлекать предприятия к формированию групп ПВО. К данному проекту могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы.
Также УНН сообщал, что в Украине сертифицированы первые 7 школ операторов наземных роботизированных комплексов (НРК). Это позволит частным учреждениям официально обучать специалистов.