В Украине масштабируется производство антидроновых патронов: кодифицированы патроны сразу от нескольких производителей - Минобороны

Министерство обороны Украины масштабирует производство антидроновых боеприпасов. Уже кодифицированы боеприпасы сразу от нескольких украинских производителей, и они готовы к серийному производству, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

По словам главы ведомства Дениса Шмыгаля, благодаря антидроновым боеприпасам украинские военные смогут эффективнее противодействовать вражеским FPV и "мавикам".

Их особенность в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить российский дрон

Он добавил, что для таких боеприпасов не требуется отдельное вооружение - ими можно снарядить штатное.

Работаем над тем, чтобы еще больше нового и действенного оружия появлялось в арсенале наших военных, усиливало их боевую мощь и обороноспособность Украины