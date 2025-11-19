$42.090.03
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до системи ППО - Шмигаль

Київ

 • 1298 перегляди

Кабмін ухвалив експериментальний порядок, що дозволяє залучати підприємства до формування груп ППО. До проєкту можуть долучитися оператори критичної інфраструктури та підприємства з необхідними ресурсами.

Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до системи ППО - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО. До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв'язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Деталі

Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Вперше держава відкриває для них таку можливість і підтримує їхні зусилля. На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО

- повідомив Шмигаль.

За його словами, до проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв'язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Також участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки.

Він зазначив, що:

  • групи протиповітряної оборони діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;
    • керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;
      • підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через погоджені Міноборони процедури постачання;
        • до складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.

          Нагадаємо

          Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації протягом дії воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

          Павло Башинський

          СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
          Енергетика
          Повітряна тривога
          Кабінет Міністрів України
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Електроенергія
          Міністерство оборони України
          Служба безпеки України
          Україна
          Денис Шмигаль