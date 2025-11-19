Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до системи ППО - Шмигаль
Київ • УНН
Кабмін ухвалив експериментальний порядок, що дозволяє залучати підприємства до формування груп ППО. До проєкту можуть долучитися оператори критичної інфраструктури та підприємства з необхідними ресурсами.
Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО. До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Вперше держава відкриває для них таку можливість і підтримує їхні зусилля. На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО
За його словами, до проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Також участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки.
Він зазначив, що:
- групи протиповітряної оборони діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;
- керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;
- підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через погоджені Міноборони процедури постачання;
- до складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.
Нагадаємо
Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації протягом дії воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.