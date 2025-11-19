$42.090.03
Предприятия критической инфраструктуры могут присоединяться к системе ПВО - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Кабмин принял экспериментальный порядок, позволяющий привлекать предприятия к формированию групп ПВО. К проекту могут присоединиться операторы критической инфраструктуры и предприятия с необходимыми ресурсами.

Предприятия критической инфраструктуры могут присоединяться к системе ПВО - Шмыгаль

Кабинет министров утвердил экспериментальный порядок, позволяющий привлекать предприятия к формированию групп ПВО. К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

Предприятия критической инфраструктуры могут присоединяться к государственной системе ПВО под руководством военного командования. Впервые государство открывает для них такую возможность и поддерживает их усилия. Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Кабинет министров утвердил экспериментальный порядок, позволяющий привлекать предприятия к формированию групп ПВО

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, к проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы. Также участие в проекте открыто для предприятий, имеющих необходимые ресурсы и соблюдающих требования безопасности.

Он отметил, что:

  • группы противовоздушной обороны будут действовать исключительно по командам военного командования в рамках единой системы управления Воздушных Сил;
    • руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;
      • предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные Минобороны процедуры поставки;
        • в состав групп ПВО будут входить проверенные сотрудники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ.

          Напомним

          Кабинет министров согласовал предложение Министерства обороны относительно реализации в течение действия военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп противовоздушной обороны.

          Павел Башинский

          Общество Война в Украине Политика
          Энергетика
          Воздушная тревога
          Кабинет Министров Украины
          Военное положение
          Война в Украине
          Электроэнергия
          Министерство обороны Украины
          Служба безопасности Украины
          Украина
          Денис Шмыгаль