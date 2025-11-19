Предприятия критической инфраструктуры могут присоединяться к системе ПВО - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабмин принял экспериментальный порядок, позволяющий привлекать предприятия к формированию групп ПВО. К проекту могут присоединиться операторы критической инфраструктуры и предприятия с необходимыми ресурсами.
Кабинет министров утвердил экспериментальный порядок, позволяющий привлекать предприятия к формированию групп ПВО. К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.
Подробности
Предприятия критической инфраструктуры могут присоединяться к государственной системе ПВО под руководством военного командования. Впервые государство открывает для них такую возможность и поддерживает их усилия. Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Кабинет министров утвердил экспериментальный порядок, позволяющий привлекать предприятия к формированию групп ПВО
По его словам, к проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы. Также участие в проекте открыто для предприятий, имеющих необходимые ресурсы и соблюдающих требования безопасности.
Он отметил, что:
- группы противовоздушной обороны будут действовать исключительно по командам военного командования в рамках единой системы управления Воздушных Сил;
- руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;
- предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные Минобороны процедуры поставки;
- в состав групп ПВО будут входить проверенные сотрудники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ.
Напомним
Кабинет министров согласовал предложение Министерства обороны относительно реализации в течение действия военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп противовоздушной обороны.