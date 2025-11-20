В Україні масштабується виробництво антидронових набоїв: кодифіковано набої одразу від декількох виробників - Міноборони
Київ • УНН
За словами Дениса Шмигаля, ці дрони дозволять українським військовим ефективніше протидіяти російським дронам.
Міністерство оборони України масштабує виробництво антидронових набоїв. Вже кодифіковано набої одразу від декількох українських виробників, і вони готові до серійного виробництва, повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
За словами голови відомства Дениса Шмигаля завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і "мавікам".
Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон
Він додав, що для таких набоїв не потрібне окреме озброєння - ними можна спорядити штатне.
Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО. До даного проекту можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери.
Також УНН повідомляв, що в Україні сертифіковано перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів (НРК). Це дозволить приватним закладам офіційно навчати фахівців.