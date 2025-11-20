$42.090.00
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 11517 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 13402 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 32729 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 27831 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 25091 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 24521 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 42172 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 37789 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 20146 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
В Україні масштабується виробництво антидронових набоїв: кодифіковано набої одразу від декількох виробників - Міноборони

Київ • УНН

 • 696 перегляди

За словами Дениса Шмигаля, ці дрони дозволять українським військовим ефективніше протидіяти російським дронам.

В Україні масштабується виробництво антидронових набоїв: кодифіковано набої одразу від декількох виробників - Міноборони

Міністерство оборони України масштабує виробництво антидронових набоїв. Вже кодифіковано набої одразу від декількох українських виробників, і вони готові до серійного виробництва, повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

За словами голови відомства Дениса Шмигаля завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і "мавікам".

Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон

- заявив Шмигаль.

Він додав, що для таких набоїв не потрібне окреме озброєння - ними можна спорядити штатне.

Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України

- йдеться в заяві Шмигаля.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО. До даного проекту можуть долучитися оператори критичної інфраструктури - підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери.

Також УНН повідомляв, що в Україні сертифіковано перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів (НРК). Це дозволить приватним закладам офіційно навчати фахівців.

Євген Устименко

