В Україні масштабується виробництво антидронових набоїв: кодифіковано набої одразу від декількох виробників - Міноборони

Міністерство оборони України масштабує виробництво антидронових набоїв. Вже кодифіковано набої одразу від декількох українських виробників, і вони готові до серійного виробництва, повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

За словами голови відомства Дениса Шмигаля завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і "мавікам".

Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон

Він додав, що для таких набоїв не потрібне окреме озброєння - ними можна спорядити штатне.

Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України