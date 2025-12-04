Боевые бригады дополнительно получат более 2 млрд грн на закупку дронов - Шмыгаль
Киев • УНН
Министерство обороны выделило дополнительные 2,1 млрд грн на закупку дронов и техники для бригад ВСУ через маркетплейс DOT-Chain Defence. В общей сложности на эти закупки направлено почти 6,3 млрд грн, что обеспечивает быстрые поставки без бюрократии.
Министерство обороны направило дополнительные 2,1 млрд грн на закупку бригадами ВСУ дронов и другой необходимой техники через маркетплейс DOT-Chain Defence. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Всего с момента запуска маркетплейса Минобороны направило на эти закупки почти 6,3 млрд грн. Это означает реальные, быстрые поставки — без лишней бюрократии
Шмыгаль отметил, что DOT-Chain Defence позволяет подразделениям выбирать именно то, что им нужно для выполнения задач, а все бюрократическое сопровождение остается за Агентством оборонных закупок Минобороны.
"Это – еще один шаг, чтобы бригады Вооруженных Сил Украины имели все необходимое для защиты нашей страны. Работаем каждый день, чтобы украинские воины получали лучшее", - отметил Денис Шмыгаль.
В ноябре ВСУ получили первые 100 тысяч FPV-дронов для ВСУ через платформу DOT-Chain Defence. Средний срок доставки FPV-дронов составляет всего 7 дней, а подразделения самостоятельно выбирают модели от 40 компаний-производителей.
