Боевые бригады дополнительно получат более 2 млрд грн на закупку дронов - Шмыгаль

Министерство обороны направило дополнительные 2,1 млрд грн на закупку бригадами ВСУ дронов и другой необходимой техники через маркетплейс DOT-Chain Defence. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Всего с момента запуска маркетплейса Минобороны направило на эти закупки почти 6,3 млрд грн. Это означает реальные, быстрые поставки — без лишней бюрократии - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что DOT-Chain Defence позволяет подразделениям выбирать именно то, что им нужно для выполнения задач, а все бюрократическое сопровождение остается за Агентством оборонных закупок Минобороны.

"Это – еще один шаг, чтобы бригады Вооруженных Сил Украины имели все необходимое для защиты нашей страны. Работаем каждый день, чтобы украинские воины получали лучшее", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним

В ноябре ВСУ получили первые 100 тысяч FPV-дронов для ВСУ через платформу DOT-Chain Defence. Средний срок доставки FPV-дронов составляет всего 7 дней, а подразделения самостоятельно выбирают модели от 40 компаний-производителей.

