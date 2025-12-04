Боевые бригады дополнительно получат более 2 млрд грн на закупку дронов - Шмыгаль

$42.200.13
Эксклюзив
15:01 • 3472 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 10739 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 20838 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 13977 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 15729 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 16422 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 25809 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 42657 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35877 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45765 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
4 декабря, 06:30 • 33675 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу
4 декабря, 07:55 • 16929 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53 • 17970 просмотра
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман
11:36 • 8026 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
12:21 • 14043 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 3472 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
12:21 • 14184 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 20838 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособными
4 декабря, 06:30 • 33854 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:24 • 62083 просмотра
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
14:10 • 2328 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53 • 18091 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
3 декабря, 09:06 • 24051 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58 • 68882 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53 • 71905 просмотра
Боевые бригады дополнительно получат более 2 млрд грн на закупку дронов - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Министерство обороны выделило дополнительные 2,1 млрд грн на закупку дронов и техники для бригад ВСУ через маркетплейс DOT-Chain Defence. В общей сложности на эти закупки направлено почти 6,3 млрд грн, что обеспечивает быстрые поставки без бюрократии.

Боевые бригады дополнительно получат более 2 млрд грн на закупку дронов - Шмыгаль

Министерство обороны направило дополнительные 2,1 млрд грн на закупку бригадами ВСУ дронов и другой необходимой техники через маркетплейс DOT-Chain Defence. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Всего с момента запуска маркетплейса Минобороны направило на эти закупки почти 6,3 млрд грн. Это означает реальные, быстрые поставки — без лишней бюрократии

- говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что DOT-Chain Defence позволяет подразделениям выбирать именно то, что им нужно для выполнения задач, а все бюрократическое сопровождение остается за Агентством оборонных закупок Минобороны.

"Это – еще один шаг, чтобы бригады Вооруженных Сил Украины имели все необходимое для защиты нашей страны. Работаем каждый день, чтобы украинские воины получали лучшее", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним

В ноябре ВСУ получили первые 100 тысяч FPV-дронов для ВСУ через платформу DOT-Chain Defence. Средний срок доставки FPV-дронов составляет всего 7 дней, а подразделения самостоятельно выбирают модели от 40 компаний-производителей.

Ольга Розгон

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Денис Шмыгаль