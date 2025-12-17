Медицинское обеспечение и виды на временное проживание для иностранцев-военных: Рада приняла важный закон

$42.180.06
49.670.01
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 414 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 2698 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 4900 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 10242 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 14790 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 14442 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 25385 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 44409 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 36486 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37423 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
87%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 19455 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 25842 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 15237 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 19154 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 15070 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 410 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 15285 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 35408 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 49430 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 51324 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Бельгия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 9794 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 51742 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 69063 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 68570 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 71979 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Медицинское обеспечение и виды на временное проживание для иностранцев-военных: Рада приняла важный закон

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Верховная Рада Украины приняла закон о правовом статусе и медицинском обеспечении иностранных военнослужащих. Документ предусматривает оформление им видов на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения, а также распространяет на них отдельные социальные гарантии.

Медицинское обеспечение и виды на временное проживание для иностранцев-военных: Рада приняла важный закон

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон о правовом статусе и медицинском обеспечении военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства. Данный документ предусматривает оформление иностранным военнослужащим видов на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

В пояснительной записке к законопроекту №14052 говорится о том, что иностранцы-военнослужащие часто сталкиваются со случаями, когда для подтверждения их статуса законного проживания на территории Украины или для получения социальных и административных услуг требуется наличие именно вида на временное проживание.

В связи с этим авторы законопроекта обращают внимание на важность оформления иностранным военнослужащим видов на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения. Также закон распространяет на них отдельные социальные гарантии, в частности в сфере медицинского обеспечения.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил документ о контрактах с четкими сроками и расширив возможности службы для иностранцев. Этим документом также усиливается военная подготовка в высшем образовании и создается Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Украина