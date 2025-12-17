Медицинское обеспечение и виды на временное проживание для иностранцев-военных: Рада приняла важный закон

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон о правовом статусе и медицинском обеспечении военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства. Данный документ предусматривает оформление иностранным военнослужащим видов на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

В пояснительной записке к законопроекту №14052 говорится о том, что иностранцы-военнослужащие часто сталкиваются со случаями, когда для подтверждения их статуса законного проживания на территории Украины или для получения социальных и административных услуг требуется наличие именно вида на временное проживание.

В связи с этим авторы законопроекта обращают внимание на важность оформления иностранным военнослужащим видов на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения. Также закон распространяет на них отдельные социальные гарантии, в частности в сфере медицинского обеспечения.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил документ о контрактах с четкими сроками и расширив возможности службы для иностранцев. Этим документом также усиливается военная подготовка в высшем образовании и создается Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.