"Залізний Лев": у Львові з’явилася нова міська відзнака за мужність і стійкість
Київ • УНН
Львівська міська рада затвердила нову відзнаку "Залізний Лев" для вшанування людей за мужність та служіння в умовах війни. Відзнаку вручатимуть військовослужбовцям, медикам та цивільним особам.
У Львові з’явилася нова міська відзнака — "Залізний Лев", якою відзначатимуть людей за мужність і стійкість, проявлені під час війни. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.
Місто запровадило особливу відзнаку, якою вшановуватимуть людей за мужність, стійкість і служіння громаді та державі в умовах війни. Остаточний вигляд і правила вручення нагрудного знака "Залізний Лев" затвердила сесія Львівської міської ради
Зазначається, що після консультацій з істориками, митцями, геральдистами, військовими та представниками родин полеглих Героїв відзнаку доопрацювали. Зокрема, оновили стрічку — тепер вона синьо-біла, як символ свободи, єдності та незламності.
Відзнаку вручатимуть у трьох категоріях:
- військовослужбовцям;
- медичним працівникам;
- цивільним особам.
