"Залізний Лев": у Львові з’явилася нова міська відзнака за мужність і стійкість

Ексклюзив
15:30 • 1772 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 3600 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 6248 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 14537 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 20831 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 10025 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 16021 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 16517 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 15090 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22828 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Кривий Ріг зазнав атаки рф дронами: четверо постраждалих18 грудня, 06:15 • 7248 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto18 грудня, 09:48 • 23570 перегляди
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах11:18 • 5836 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 17336 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна11:45 • 6654 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 1772 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 2644 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 20832 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 17344 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 54814 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Європа
Брюссель
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 17346 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 25600 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 25010 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 31864 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 37246 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
IRIS-T
"Залізний Лев": у Львові з’явилася нова міська відзнака за мужність і стійкість

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Львівська міська рада затвердила нову відзнаку "Залізний Лев" для вшанування людей за мужність та служіння в умовах війни. Відзнаку вручатимуть військовослужбовцям, медикам та цивільним особам.

"Залізний Лев": у Львові з’явилася нова міська відзнака за мужність і стійкість

У Львові з’явилася нова міська відзнака — "Залізний Лев", якою відзначатимуть людей за мужність і стійкість, проявлені під час війни. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

Місто запровадило особливу відзнаку, якою вшановуватимуть людей за мужність, стійкість і служіння громаді та державі в умовах війни. Остаточний вигляд і правила вручення нагрудного знака "Залізний Лев" затвердила сесія Львівської міської ради

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після консультацій з істориками, митцями, геральдистами, військовими та представниками родин полеглих Героїв відзнаку доопрацювали. Зокрема, оновили стрічку — тепер вона синьо-біла, як символ свободи, єдності та незламності.

Відзнаку вручатимуть у трьох категоріях:

  • військовослужбовцям;
    • медичним працівникам;
      • цивільним особам.

        В Україні заснували нову відзнаку - "Громада-рятівник" - Зеленський07.12.25, 14:15 • 4654 перегляди

        Ольга Розгон

        Суспільство
        Мобілізація
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Львів