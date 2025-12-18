"Железный Лев": во Львове появилась новая городская награда за мужество и стойкость

Во Львове появилась новая городская награда — "Железный Лев", которой будут отмечать людей за мужество и стойкость, проявленные во время войны. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Город ввел особую награду, которой будут чествовать людей за мужество, стойкость и служение обществу и государству в условиях войны. Окончательный вид и правила вручения нагрудного знака "Железный Лев" утвердила сессия Львовского городского совета - говорится в сообщении.

Отмечается, что после консультаций с историками, художниками, геральдистами, военными и представителями семей погибших Героев награду доработали. В частности, обновили ленту — теперь она сине-белая, как символ свободы, единства и несокрушимости.

Награду будут вручать в трех категориях:

военнослужащим;

медицинским работникам;

гражданским лицам.

