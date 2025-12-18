$42.340.15
Рубрики
"Железный Лев": во Львове появилась новая городская награда за мужество и стойкость

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Львовский городской совет утвердил новую награду "Железный Лев" для чествования людей за мужество и служение в условиях войны. Награду будут вручать военнослужащим, медикам и гражданским лицам.

"Железный Лев": во Львове появилась новая городская награда за мужество и стойкость

Во Львове появилась новая городская награда — "Железный Лев", которой будут отмечать людей за мужество и стойкость, проявленные во время войны. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Город ввел особую награду, которой будут чествовать людей за мужество, стойкость и служение обществу и государству в условиях войны. Окончательный вид и правила вручения нагрудного знака "Железный Лев" утвердила сессия Львовского городского совета

- говорится в сообщении.

Отмечается, что после консультаций с историками, художниками, геральдистами, военными и представителями семей погибших Героев награду доработали. В частности, обновили ленту — теперь она сине-белая, как символ свободы, единства и несокрушимости.

Награду будут вручать в трех категориях:

  • военнослужащим;
    • медицинским работникам;
      • гражданским лицам.

        В Украине учредили новую награду - "Громада-спаситель" - Зеленский

        Ольга Розгон

        Общество
        Мобилизация
        Военное положение
        Война в Украине
        Львов