"Железный Лев": во Львове появилась новая городская награда за мужество и стойкость
Киев • УНН
Львовский городской совет утвердил новую награду "Железный Лев" для чествования людей за мужество и служение в условиях войны. Награду будут вручать военнослужащим, медикам и гражданским лицам.
Во Львове появилась новая городская награда — "Железный Лев", которой будут отмечать людей за мужество и стойкость, проявленные во время войны. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.
Город ввел особую награду, которой будут чествовать людей за мужество, стойкость и служение обществу и государству в условиях войны. Окончательный вид и правила вручения нагрудного знака "Железный Лев" утвердила сессия Львовского городского совета
Отмечается, что после консультаций с историками, художниками, геральдистами, военными и представителями семей погибших Героев награду доработали. В частности, обновили ленту — теперь она сине-белая, как символ свободы, единства и несокрушимости.
Награду будут вручать в трех категориях:
- военнослужащим;
- медицинским работникам;
- гражданским лицам.
