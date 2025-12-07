В Украине учредили новую награду - “Громада-спаситель” - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении почетного знака отличия "Громада-спаситель" для награждения территориальных общин Украины, жители которых массово оказывают гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым территориальным общинам и Силам обороны. Об этом говорится в указе №920/2025, передает УНН.

Подробности

В соответствии с указом, с целью отметить мужество, милосердие и солидарность, проявленные жителями территориальных общин Украины в защите независимости и суверенитета Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ, Зеленский постановил: "Учредить почетный знак отличия "Громада-спаситель" для награждения территориальных общин Украины, жители которых массово оказывают гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым территориальным общинам и Силам обороны, участвуют в усилении обороноспособности государства во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины, а также осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины".

Кабинету министров в недельный срок поручено разработать и внести в установленном порядке на утверждение Президенту проект Положения о почетном знаке отличия "Громада-спаситель", а также проекты рисунка почетного знака отличия "Громада-спаситель", памятной плакетки и футляра к ней.

Зеленский подчеркнул, что Украина может бороться за свою независимость, потому что наши люди и общины защищают Украину, заботятся о нашем государстве, помогают тем, кому сложнее всего, и, конечно, помогают обороне.

"Сегодня мы чествуем каждую такую активную общину, всех лидеров наших общин, каждое неравнодушное украинское сердце, которое хочет для нашего государства силы и хочет окончания этой войны и работает ради этого. В этот день – День местного самоуправления, – чтобы отметить именно такие наши активные и неравнодушные общины, мы учреждаем новую украинскую награду – награду именно для общин, общин-спасителей, общин-смельчаков. Которые помогают фронту, принимают и поддерживают внутренних переселенцев, помогают бизнесам релоцироваться и заработать", - добавил Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечается День местного самоуправления. Праздник установлен Указом Президента Украины №1250/2000 от 25 ноября 2000 года. Его цель - подчеркнуть роль и значение местного самоуправления как фундамента демократического общества, построенного на принципах подотчетности, открытости и участия жителей в принятии решений.

Именно в этот день, 7 декабря 1990 года, Верховная Рада приняла закон Украины "О местном самоуправлении", который заложил основы современной системы местного самоуправления в нашей стране.

Напомним

