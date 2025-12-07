В Украине учредили новую награду - “Громада-спаситель” - Зеленский

$42.180.00
49.230.00
ukenru
11:06 • 3162 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 33588 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 45812 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 53731 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 51429 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 56081 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 54523 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39815 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 82847 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 44132 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.9м/с
83%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Робот-полицейский заступил на службу в китайской провинции ЧжэцзянPhotoVideo7 декабря, 02:43 • 6254 просмотра
Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет7 декабря, 03:24 • 10443 просмотра
Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога7 декабря, 03:42 • 10090 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины7 декабря, 04:08 • 11867 просмотра
В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети7 декабря, 04:26 • 8770 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 39591 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 49286 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 62669 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 82846 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 71645 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Илон Маск
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кременчуг
Черниговская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 35842 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 45036 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 46468 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 60482 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 58581 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

В Украине учредили новую награду - “Громада-спаситель” - Зеленский

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Для награждения территориальных общин Украины, оказывающих помощь прифронтовым территориальным общинам и Силам обороны, в Украине учреждена новая награда.

В Украине учредили новую награду - “Громада-спаситель” - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении почетного знака отличия "Громада-спаситель" для награждения территориальных общин Украины, жители которых массово оказывают гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым территориальным общинам и Силам обороны. Об этом говорится в указе №920/2025, передает УНН.

Подробности

В соответствии с указом, с целью отметить мужество, милосердие и солидарность, проявленные жителями территориальных общин Украины в защите независимости и суверенитета Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ, Зеленский постановил: "Учредить почетный знак отличия "Громада-спаситель" для награждения территориальных общин Украины, жители которых массово оказывают гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым территориальным общинам и Силам обороны, участвуют в усилении обороноспособности государства во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины, а также осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины".

Кабинету министров в недельный срок поручено разработать и внести в установленном порядке на утверждение Президенту проект Положения о почетном знаке отличия "Громада-спаситель", а также проекты рисунка почетного знака отличия "Громада-спаситель", памятной плакетки и футляра к ней.

Зеленский подчеркнул, что Украина может бороться за свою независимость, потому что наши люди и общины защищают Украину, заботятся о нашем государстве, помогают тем, кому сложнее всего, и, конечно, помогают обороне.

"Сегодня мы чествуем каждую такую активную общину, всех лидеров наших общин, каждое неравнодушное украинское сердце, которое хочет для нашего государства силы и хочет окончания этой войны и работает ради этого. В этот день – День местного самоуправления, – чтобы отметить именно такие наши активные и неравнодушные общины, мы учреждаем новую украинскую награду – награду именно для общин, общин-спасителей, общин-смельчаков. Которые помогают фронту, принимают и поддерживают внутренних переселенцев, помогают бизнесам релоцироваться и заработать", - добавил Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечается День местного самоуправления. Праздник установлен Указом Президента Украины №1250/2000 от 25 ноября 2000 года. Его цель - подчеркнуть роль и значение местного самоуправления как фундамента демократического общества, построенного на принципах подотчетности, открытости и участия жителей в принятии решений.

Именно в этот день, 7 декабря 1990 года, Верховная Рада приняла закон Украины "О местном самоуправлении", который заложил основы современной системы местного самоуправления в нашей стране.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир воинам Сил обороны и безопасности, которым присвоено звание Герой Украины, и семьям погибших героев, отметив, что Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма, который проявляют наши люди.

Павел Башинский

Общество
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина