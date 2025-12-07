В Україні заснували нову відзнаку - “Громада-рятівник” - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Громада-рятівник" для відзначення територіальних громад України, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і Силам оборони. Про це йдеться в указі №920/2025, передає УНН.

Деталі

Відповідно до указу, з метою відзначення мужності, милосердя та солідарності, виявлених жителями територіальних громад України у захисті незалежності та суверенітету України під час відсічі збройній агресії рф, Зеленський постановив: "Установити почесну відзнаку "Громада-рятівник" для відзначення територіальних громад України, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і Силам оборони, беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройній агресії рф проти України, а також здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України".

Кабінету міністрів у тижневий строк доручено розробити і внести в установленому порядку на затвердження Президенту проєкт Положення про почесну відзнаку "Громада-рятівник", а також проєкти малюнка почесної відзнаки "Громада-рятівник", пам'ятної плакетки та футляра до неї.

Зеленський наголосив, що Україна може боротись заради своєї незалежності, бо наші люди й громади захищають Україну, дбають про нашу державу, допомагають тим, кому найскладніше, та, звісно, допомагають обороні.

Сьогодні ми шануємо кожну таку активну громаду, усіх лідерів наших громад, кожне небайдуже українське серце, яке хоче для нашої держави сили й хоче закінчення цієї війни і працює заради цього. У цей день – День місцевого самоврядування, – щоб відзначити саме такі наші активні та небайдужі громади, ми засновуємо нову українську відзнаку – відзнаку саме для громад, громад-рятівників, громад-сміливців. Які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати - додав Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 7 грудня, в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Свято встановлене Указом Президента України №1250/2000 від 25 листопада 2000 року. Його мета - підкреслити роль і значення місцевого самоврядування як фундаменту демократичного суспільства, побудованого на принципах підзвітності, відкритості та участі мешканців у прийнятті рішень.

Саме цього дня, 7 грудня 1990 року, Верховна Рада ухвалила закон України "Про місцеве самоврядування", який заклав основи сучасної системи місцевого самоврядування в нашій країні.

Нагадаємо

