Мелания Трамп "очень сильно переживала" за воссоединение украинских детей с родителями - президент США
Киев • УНН
Первая леди США Мелания Трамп обеспокоена влиянием войны России в Украине на детей и продолжает работать над воссоединением их с родителями.
Первая леди США "очень сильно" беспокоилась вопросом организации воссоединения украинских детей с их родителями. Соответствующую информацию сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в пятницу, передает CNN, сообщает УНН.
Детали
Президент Дональд Трамп во время своего общения с журналистами в пятницу, 17 октября, сообщил, что первая леди Мелания Трамп "очень обеспокоена" вопросом воссоединения украинских детей с их родителями.
Она очень переживала за детей. Она постоянно думает о детях
Мелания Трамп сообщила несколько дней назад, что у нее есть "открытый канал" с главой России Владимиром Путиным, - она написала ему письмо в августе о влиянии войны РФ в Украине на детей.
Первая леди США сообщила, что восемь детей, разлученных с родителями во время войны, были возвращены в свои семьи в течение предыдущих 24 часов.
Напомним
Первые леди США и Украины, Мелания Трамп и Елена Зеленская, провели двустороннюю встречу 23 сентября. Встреча состоялась после нескольких обращений Елены Зеленской к Мелании Трамп.
Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии. При этом он будет поддерживать связь с Президентом Украины Владимиром Зеленским.