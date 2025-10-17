Меланія Трамп "дуже сильно переживала" за возз'єднання українських дітей з батьками - президент США
Київ • УНН
Перша леді США Меланія Трамп переймається впливом війни росії в Україні на дітей і продовжує працювати над возз'єднанням їх з батьками.
Перша леді США "дуже сильно" переймалася питанням організації возз'єднання українських дітей з їхніми батьками. Відповідну інформацію повідомив президент США Дональд Трамп журналістам у п'ятницю, передає CNN, повідомляє УНН.
Деталі
Президент Дональд Трамп під час свого спілкування з журналістами у п'ятницю, 17 жовтня, повідомив, що перша леді Меланія Трамп "дуже переймається" питанням возз'єднання українських дітей з їхніми батьками.
Вона дуже переживала за дітей. Вона постійно думає про дітей
Меланія Трамп повідомила декілька днів тому, що вона має "відкритий канал" з очільником росії володимиром путіним, - вона написала йому листа в серпні про вплив війни рф в Україні на дітей.
Перша леді США повідомила, що вісім дітей, яких розлучили з батьками під час війни, були повернуті до своїх сімей протягом попередніх 24 годин.
Нагадаємо
Перші леді США та України, Меланія Трамп та Олена Зеленська, провели двосторонню зустріч 23 вересня. Зустріч відбулася після кількох звернень Олени Зеленської до Меланії Трамп.
Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч з президентом рф володимиром путіним в Угорщині. При цьому він підтримуватиме зв'язок з Президентом України Володимиром Зеленським.