Меланія Трамп та перша леді України провели зустріч вчора - Никифоров
Київ • УНН
Перші леді США та України, Меланія Трамп та Олена Зеленська, провели двосторонню зустріч 23 вересня. Зустріч відбулася після кількох звернень Олени Зеленської до Меланії Трамп.
Перша леді США Меланія Трамп та перша леді України Олена Зеленська вчора, 23 вересня провели двосторонню зустріч. Про це повідомив журналісту УНН прессекретар Президента Сергій Никифоров.
Деталі
Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комунікацією з деталями
Доповнення
23 вересня старший радник Першої леді США Марк Бекман заявляв, що Олена Зеленська кілька разів зверталася до Меланії Трамп з проханням про зустріч. Але класичної двосторонньої зустрічі між дружинами президентів України і США не відбудеться.
Проте згодом Володимир Зеленський після своєї зустрічі з дональдом Трампом заявив, що щиро цінує те що перші леді - Меланія Трамп та Олена Зеленська - зустрілися щоб обговорили долю українських дітей.
18 серпня Президент України Зеленський передав Трампу копію листа, який його дружина Олена надіслала Меланії Трамп щодо долі українських дітей, висловлюючи подяку за її лист до путіна.
Пізніше Дональд Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Володимир Зеленський від дружини Олени до Меланії Трамп.