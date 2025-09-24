$41.380.00
Ексклюзив
13:04 • 536 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 3742 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 8652 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 15055 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 12637 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 22455 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 15939 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17264 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14601 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27063 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 22467 перегляди
24 вересня, 05:30 • 30838 перегляди

Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
24 вересня, 05:16 • 40070 перегляди

Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
Меланія Трамп та перша леді України провели зустріч вчора - Никифоров

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Перші леді США та України, Меланія Трамп та Олена Зеленська, провели двосторонню зустріч 23 вересня. Зустріч відбулася після кількох звернень Олени Зеленської до Меланії Трамп.

Меланія Трамп та перша леді України провели зустріч вчора - Никифоров

Перша леді США Меланія Трамп та перша леді України Олена Зеленська вчора, 23 вересня провели двосторонню зустріч. Про це повідомив журналісту УНН прессекретар Президента Сергій Никифоров.

Деталі

Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комунікацією з деталями

- повідомив Никифоров.

Доповнення

23 вересня старший радник Першої леді США Марк Бекман заявляв, що Олена Зеленська кілька разів зверталася до Меланії Трамп з проханням про зустріч. Але класичної двосторонньої зустрічі між дружинами президентів України і США не відбудеться.

Проте згодом Володимир Зеленський після своєї зустрічі з дональдом Трампом заявив, що щиро цінує те що перші леді - Меланія Трамп та Олена Зеленська - зустрілися щоб обговорили долю українських дітей.

18 серпня Президент України Зеленський передав Трампу копію листа, який його дружина Олена надіслала Меланії Трамп щодо долі українських дітей, висловлюючи подяку за її лист до путіна.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Володимир Зеленський від дружини Олени до Меланії Трамп.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Олена Зеленська