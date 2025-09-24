Мелания Трамп и первая леди Украины провели встречу вчера - Никифоров
Киев • УНН
Первые леди США и Украины, Мелания Трамп и Елена Зеленская, провели двустороннюю встречу 23 сентября. Встреча состоялась после нескольких обращений Елены Зеленской к Мелании Трамп.
Первая леди США Мелания Трамп и первая леди Украины Елена Зеленская вчера, 23 сентября, провели двустороннюю встречу. Об этом сообщил журналисту УНН пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.
Подробности
Двусторонняя встреча первых леди Украины и США была вчера. Команда Елены Зеленской выйдет с коммуникацией с деталями
Дополнение
23 сентября старший советник Первой леди США Марк Бекман заявлял, что Елена Зеленская несколько раз обращалась к Мелании Трамп с просьбой о встрече. Но классической двусторонней встречи между женами президентов Украины и США не состоится.
Однако впоследствии Владимир Зеленский после своей встречи с Дональдом Трампом заявил, что искренне ценит то, что первые леди - Мелания Трамп и Елена Зеленская - встретились, чтобы обсудить судьбу украинских детей.
18 августа Президент Украины Зеленский передал Трампу копию письма, которое его жена Елена направила Мелании Трамп относительно судьбы украинских детей, выражая благодарность за ее письмо к Путину.
Позже Дональд Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Владимир Зеленский от жены Елены к Мелании Трамп.