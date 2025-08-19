$41.260.08
48.170.13
12:26 • 3072 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 12565 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 14179 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 15758 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 16630 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18078 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 70416 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 58844 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 73720 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 92446 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 12556 перегляди
Ексклюзив
12:13 • 12556 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 14172 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 7740 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 15751 перегляди
Ексклюзив
11:23 • 15751 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 9658 перегляди
Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Зеленський для Меланії

Київ • УНН

 • 2642 перегляди

Дональд Трамп навмисно не відкривав листа від Олени Зеленської для Меланії Трамп, переданого Володимиром Зеленським. Меланія назвала лист "прекрасним" та "щирим".

Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Зеленський для Меланії

Президент США Дональд Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Президент України Володимир Зеленський від дружини Олени до першої леді США Меланії Трамп. Про це Трамп заявив в ефірі Fox News, передає УНН.

Я навмисно цього не зробив. Мені його дали в запечатаному вигляді. Меланія сказала мені, що це був абсолютно прекрасний лист. Тож я збираюся його подивитися, але вчора я віддав його їй в запечатаному вигляді. Приємно, коли ти даруєш щось в запечатаному вигляді. Я не люблю, коли щось йде не так. Мені це не подобається. Так чи інакше, але це був прекрасний лист, щирий

- сказав Трамп.

Доповнення

Вчора, 18 серпня, Президент України Зеленський передав Трампу копію листа, який його дружина Олена надіслала Меланії Трамп щодо долі українських дітей, висловлюючи подяку за її лист до путіна минулого тижня.

Перша леді США Меланія Трамп написала "мирного листа" російському диктатору володимиру путіну, в якому зазначила, що "настав час" захистити дітей та майбутні покоління в усьому світі.

Павло Башинський

