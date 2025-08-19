Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Зеленський для Меланії
Київ • УНН
Дональд Трамп навмисно не відкривав листа від Олени Зеленської для Меланії Трамп, переданого Володимиром Зеленським. Меланія назвала лист "прекрасним" та "щирим".
Президент США Дональд Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Президент України Володимир Зеленський від дружини Олени до першої леді США Меланії Трамп. Про це Трамп заявив в ефірі Fox News, передає УНН.
Я навмисно цього не зробив. Мені його дали в запечатаному вигляді. Меланія сказала мені, що це був абсолютно прекрасний лист. Тож я збираюся його подивитися, але вчора я віддав його їй в запечатаному вигляді. Приємно, коли ти даруєш щось в запечатаному вигляді. Я не люблю, коли щось йде не так. Мені це не подобається. Так чи інакше, але це був прекрасний лист, щирий
Доповнення
Вчора, 18 серпня, Президент України Зеленський передав Трампу копію листа, який його дружина Олена надіслала Меланії Трамп щодо долі українських дітей, висловлюючи подяку за її лист до путіна минулого тижня.
Перша леді США Меланія Трамп написала "мирного листа" російському диктатору володимиру путіну, в якому зазначила, що "настав час" захистити дітей та майбутні покоління в усьому світі.