Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Зеленський для Меланії

Президент США Дональд Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Президент України Володимир Зеленський від дружини Олени до першої леді США Меланії Трамп. Про це Трамп заявив в ефірі Fox News, передає УНН.

Я навмисно цього не зробив. Мені його дали в запечатаному вигляді. Меланія сказала мені, що це був абсолютно прекрасний лист. Тож я збираюся його подивитися, але вчора я віддав його їй в запечатаному вигляді. Приємно, коли ти даруєш щось в запечатаному вигляді. Я не люблю, коли щось йде не так. Мені це не подобається. Так чи інакше, але це був прекрасний лист, щирий