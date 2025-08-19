Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Зеленский для Мелании
Киев • УНН
Дональд Трамп намеренно не открывал письмо от Елены Зеленской для Мелании Трамп, переданное Владимиром Зеленским. Мелания назвала письмо «прекрасным» и «искренним».
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Президент Украины Владимир Зеленский от жены Елены первой леди США Мелании Трамп. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News, передает УНН.
Я намеренно этого не сделал. Мне его дали в запечатанном виде. Мелания сказала мне, что это было совершенно прекрасное письмо. Так что я собираюсь его посмотреть, но вчера я отдал его ей в запечатанном виде. Приятно, когда ты даришь что-то в запечатанном виде. Я не люблю, когда что-то идет не так. Мне это не нравится. Так или иначе, но это было прекрасное письмо, искреннее
Дополнение
Вчера, 18 августа, Президент Украины Зеленский передал Трампу копию письма, которое его жена Елена направила Мелании Трамп относительно судьбы украинских детей, выражая благодарность за ее письмо Путину на прошлой неделе.
Первая леди США Мелания Трамп написала "мирное письмо" российскому диктатору Владимиру Путину, в котором отметила, что "пришло время" защитить детей и будущие поколения во всем мире.