Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Зеленский для Мелании

12:26 • 960 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 7606 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 10758 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 12596 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 14811 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 17065 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 64903 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 55728 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 70815 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 89569 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Донецкая область
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 6298 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 72328 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 44105 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 101794 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 91284 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
BFM TV
Гривна
Дія (сервис)
Нефть

Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Зеленский для Мелании

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп намеренно не открывал письмо от Елены Зеленской для Мелании Трамп, переданное Владимиром Зеленским. Мелания назвала письмо «прекрасным» и «искренним».

Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Зеленский для Мелании

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Президент Украины Владимир Зеленский от жены Елены первой леди США Мелании Трамп. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News, передает УНН.

Я намеренно этого не сделал. Мне его дали в запечатанном виде. Мелания сказала мне, что это было совершенно прекрасное письмо. Так что я собираюсь его посмотреть, но вчера я отдал его ей в запечатанном виде. Приятно, когда ты даришь что-то в запечатанном виде. Я не люблю, когда что-то идет не так. Мне это не нравится. Так или иначе, но это было прекрасное письмо, искреннее

- сказал Трамп.

Дополнение

Вчера, 18 августа, Президент Украины Зеленский передал Трампу копию письма, которое его жена Елена направила Мелании Трамп относительно судьбы украинских детей, выражая благодарность за ее письмо Путину на прошлой неделе.

Первая леди США Мелания Трамп написала "мирное письмо" российскому диктатору Владимиру Путину, в котором отметила, что "пришло время" защитить детей и будущие поколения во всем мире.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Ребенок
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина