Ексклюзив
13:28
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Перші леді США і України зустрінуться "з ввічливості" - CNN

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Олена Зеленська і Меланія Трамп зустрінуться на Генеральній Асамблеї ООН, але це не буде класична зустріч.

Перші леді США і України зустрінуться "з ввічливості" - CNN

Перша леді США Меланія Трамп привітає свою українську колегу Олену Зеленську під час зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку "з ввічливості". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як заявив старший радник Першої леді США Марк Бекман, Олена Зеленська кілька разів зверталася до Меланії Трамп з проханням про зустріч. Але класичної двосторонньої зустрічі між дружинами президентів України і США не відбудеться.

Нічого офіційного не заплановано. Оскільки наша перша леді дуже ввічлива, вона сьогодні привітається, але ніяких серйозних розмов за столом, ніяких зустрічей не заплановано

- заявив Бекман.

Нагадаємо

18 серпня Президент України Зеленський передав Трампу копію листа, який його дружина Олена надіслала Меланії Трамп щодо долі українських дітей, висловлюючи подяку за її лист до путіна.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Володимир Зеленський від дружини Олени до Меланії Трамп.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп Меланія Трамп прибули до штаб-квартири ООН у вівторок, 23 вересня.

Євген Устименко

