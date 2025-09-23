Перші леді США і України зустрінуться "з ввічливості" - CNN
Київ • УНН
Олена Зеленська і Меланія Трамп зустрінуться на Генеральній Асамблеї ООН, але це не буде класична зустріч.
Перша леді США Меланія Трамп привітає свою українську колегу Олену Зеленську під час зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку "з ввічливості". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Як заявив старший радник Першої леді США Марк Бекман, Олена Зеленська кілька разів зверталася до Меланії Трамп з проханням про зустріч. Але класичної двосторонньої зустрічі між дружинами президентів України і США не відбудеться.
Нічого офіційного не заплановано. Оскільки наша перша леді дуже ввічлива, вона сьогодні привітається, але ніяких серйозних розмов за столом, ніяких зустрічей не заплановано
Нагадаємо
18 серпня Президент України Зеленський передав Трампу копію листа, який його дружина Олена надіслала Меланії Трамп щодо долі українських дітей, висловлюючи подяку за її лист до путіна.
Пізніше Дональд Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Володимир Зеленський від дружини Олени до Меланії Трамп.
Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп Меланія Трамп прибули до штаб-квартири ООН у вівторок, 23 вересня.