Перші леді США і України зустрінуться "з ввічливості" - CNN

Перша леді США Меланія Трамп привітає свою українську колегу Олену Зеленську під час зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку "з ввічливості". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Як заявив старший радник Першої леді США Марк Бекман, Олена Зеленська кілька разів зверталася до Меланії Трамп з проханням про зустріч. Але класичної двосторонньої зустрічі між дружинами президентів України і США не відбудеться.

Нічого офіційного не заплановано. Оскільки наша перша леді дуже ввічлива, вона сьогодні привітається, але ніяких серйозних розмов за столом, ніяких зустрічей не заплановано