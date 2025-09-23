Первые леди США и Украины встретятся "из вежливости" - CNN
Киев • УНН
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретятся на Генеральной Ассамблее ООН, но это не будет классическая встреча.
Первая леди США Мелания Трамп поприветствует свою украинскую коллегу Елену Зеленскую во время встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке "из вежливости". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как заявил старший советник Первой леди США Марк Бекман, Елена Зеленская несколько раз обращалась к Мелании Трамп с просьбой о встрече. Но классической двусторонней встречи между женами президентов Украины и США не состоится.
Ничего официального не запланировано. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никаких серьезных разговоров за столом, никаких встреч не запланировано
Напомним
18 августа Президент Украины Зеленский передал Трампу копию письма, которое его жена Елена направила Мелании Трамп относительно судьбы украинских детей, выражая благодарность за ее письмо к путину.
Позже Дональд Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Владимир Зеленский от жены Елены к Мелании Трамп.
Также УНН сообщал, что Дональд Трамп и Мелания Трамп прибыли в штаб-квартиру ООН во вторник, 23 сентября.