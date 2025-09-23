Первые леди США и Украины встретятся "из вежливости" - CNN

$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 2758 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 12633 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 11572 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 36080 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 32318 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32920 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47600 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48278 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44401 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69555 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 30717 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 27183 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15 • 11977 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 16100 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 13391 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 12633 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 13413 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 27218 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 30746 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 36080 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Метте Фредериксен
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Эстония
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 4196 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 72062 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 34379 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 49888 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 101365 просмотра
МиГ-31
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
E-6 Mercury

Первые леди США и Украины встретятся "из вежливости" - CNN

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Елена Зеленская и Мелания Трамп встретятся на Генеральной Ассамблее ООН, но это не будет классическая встреча.

Первые леди США и Украины встретятся "из вежливости" - CNN

Первая леди США Мелания Трамп поприветствует свою украинскую коллегу Елену Зеленскую во время встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке "из вежливости". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как заявил старший советник Первой леди США Марк Бекман, Елена Зеленская несколько раз обращалась к Мелании Трамп с просьбой о встрече. Но классической двусторонней встречи между женами президентов Украины и США не состоится.

Ничего официального не запланировано. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никаких серьезных разговоров за столом, никаких встреч не запланировано

- заявил Бекман.

Напомним

18 августа Президент Украины Зеленский передал Трампу копию письма, которое его жена Елена направила Мелании Трамп относительно судьбы украинских детей, выражая благодарность за ее письмо к путину.

Позже Дональд Трамп заявил, что намеренно не открывал письмо, которое ему передал Владимир Зеленский от жены Елены к Мелании Трамп.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп и Мелания Трамп прибыли в штаб-квартиру ООН во вторник, 23 сентября.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина