Срок эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС продлен до 2035 года

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 12800 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 14817 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 17935 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 14715 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 14045 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12535 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 46831 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 64441 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32025 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 52188 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.2м/с
67%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 14652 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 13517 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 14213 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 12768 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 14892 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 12795 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 46824 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 34196 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 64437 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 52185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Дмитрий Кулеба
Кир Стармер
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Село
Великобритания
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 6902 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 12806 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 14249 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 19525 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30985 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Financial Times

Срок эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС продлен до 2035 года

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Госатомрегулирование внесло изменения в лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС. Срок эксплуатации продлен до 31 декабря 2035 года, что подтверждает безопасность его функционирования.

Срок эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС продлен до 2035 года

Госатомрегулирование внесло изменения в лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС, по которым эксплуатация энергоблока №2 продлена до конца 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования, передает УНН.

Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины внесены изменения в лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС, согласно которым срок эксплуатации указанной ядерной установки продлен до 31 декабря 2035 года 

- говорится в сообщении.

Соответствующие разрешительные документы 25 декабря были переданы руководству АО НАЭК "Энергоатом".

Эксплуатирующая организация доказала способность безопасно эксплуатировать энергоблок №2 ОП "ЮУАЭС" в течение следующих десяти лет. К такому выводу пришла Лицензионная комиссия Госатомрегулирования. Отмечу, что при этом учтены результаты общественных обсуждений и заседания коллегии Госатомрегулирования, которая также признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока № 2 ЮУАЭС до завершения очередной периодической переоценки безопасности - до 31 декабря 2035 года 

- сказал глава Госатомрегулирования Олег Кориков.

Напомним

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирование, ГИЯРУ) признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации ХОЯТ-1 (хранилища отработанного ядерного топлива) государственного специализированного предприятия (ГСП) "Чернобыльская АЭС" до завершения очередной периодической переоценки безопасности – до 31 декабря 2034 года.

Павел Башинский

Технологии
Энергоатом
Энергетика
Электроэнергия