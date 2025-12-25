Срок эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС продлен до 2035 года
Киев • УНН
Госатомрегулирование внесло изменения в лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС. Срок эксплуатации продлен до 31 декабря 2035 года, что подтверждает безопасность его функционирования.
Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины внесены изменения в лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС, согласно которым срок эксплуатации указанной ядерной установки продлен до 31 декабря 2035 года
Соответствующие разрешительные документы 25 декабря были переданы руководству АО НАЭК "Энергоатом".
Эксплуатирующая организация доказала способность безопасно эксплуатировать энергоблок №2 ОП "ЮУАЭС" в течение следующих десяти лет. К такому выводу пришла Лицензионная комиссия Госатомрегулирования. Отмечу, что при этом учтены результаты общественных обсуждений и заседания коллегии Госатомрегулирования, которая также признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока № 2 ЮУАЭС до завершения очередной периодической переоценки безопасности - до 31 декабря 2035 года
Напомним
Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирование, ГИЯРУ) признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации ХОЯТ-1 (хранилища отработанного ядерного топлива) государственного специализированного предприятия (ГСП) "Чернобыльская АЭС" до завершения очередной периодической переоценки безопасности – до 31 декабря 2034 года.