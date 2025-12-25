Срок эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС продлен до 2035 года

Госатомрегулирование внесло изменения в лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС, по которым эксплуатация энергоблока №2 продлена до конца 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования, передает УНН.

Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины внесены изменения в лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС, согласно которым срок эксплуатации указанной ядерной установки продлен до 31 декабря 2035 года

Соответствующие разрешительные документы 25 декабря были переданы руководству АО НАЭК "Энергоатом".

Эксплуатирующая организация доказала способность безопасно эксплуатировать энергоблок №2 ОП "ЮУАЭС" в течение следующих десяти лет. К такому выводу пришла Лицензионная комиссия Госатомрегулирования. Отмечу, что при этом учтены результаты общественных обсуждений и заседания коллегии Госатомрегулирования, которая также признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока № 2 ЮУАЭС до завершения очередной периодической переоценки безопасности - до 31 декабря 2035 года