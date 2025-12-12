Старе сховище відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС зможе працювати ще десять років

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 2808 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 12829 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 25826 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 34976 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 31326 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 32486 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 44801 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21732 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21730 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17165 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.7м/с
88%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білий дім: адміністрація Трампа відправить представника на мирні переговори в Європі за однієї умови11 грудня, 22:31 • 5576 перегляди
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg11 грудня, 23:00 • 7028 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg02:14 • 10659 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 9894 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 10965 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 44801 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 50686 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 51080 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 61821 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 62352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Александр Стубб
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 32082 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 33920 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 39221 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 35393 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 43667 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
FIFA (серія відеоігор)

Старе сховище відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС зможе працювати ще десять років

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Колегія Держатомрегулювання визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації СВЯП-1 на Чорнобильській АЕС до 31 грудня 2034 року. Це рішення ухвалено за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

Старе сховище відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС зможе працювати ще десять років

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації СВЯП-1 (сховища відпрацьованого ядерного палива) державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС" до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки – до 31 грудня 2034 року. Про це повідомило Держатомрегулювання, пише УНН.

Деталі

Висновки зроблені за результатами засідання колегії у четвер, на якому було схвалено результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з аналізу безпеки СВЯП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС".

Фахівцями Держатомрегулювання із залученням ДНТЦ ЯРБ здійснено державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки матеріалів, результати якої свідчать, що Звіт враховує національні нормативні вимоги та рекомендації Держатомрегулювання щодо виконання періодичної переоцінки безпеки СВЯП-1

- зазначили в інспекції.

Атака дрона рф на ЧАЕС: закордонні партнери координують зусилля з відновлення Арки НБК03.12.25, 12:49 • 3174 перегляди

За результатами розгляду та обговорення зазначеного питання Колегія Держатомрегулювання постановила:

  • схвалити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП ЧАЕС «Звіт з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Версія 3.03»;
    • ґрунтуючись на відомостях, наданих у ЗАБ-3.03 та Висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП ЧАЕС «Звіт з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) версія 3.03», визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації СВЯП-1 до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки – 31.12.2034, за умови реалізації заходів з підвищення безпеки відповідно до актуалізованої Періодичної переоцінки безпеки СВЯП-1.

      Довідково

      ДНТЦ ЯРБ – державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки".

      НБК ЧАЕС втратило ключові функції безпеки - МАГАТЕ05.12.25, 22:37 • 4785 переглядiв

      Ольга Розгон

      СуспільствоТехнології
      Енергетика
      Чорнобильська АЕС
      Україна