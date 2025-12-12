Старе сховище відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС зможе працювати ще десять років

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації СВЯП-1 (сховища відпрацьованого ядерного палива) державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС" до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки – до 31 грудня 2034 року. Про це повідомило Держатомрегулювання, пише УНН.

Висновки зроблені за результатами засідання колегії у четвер, на якому було схвалено результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з аналізу безпеки СВЯП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС".

Фахівцями Держатомрегулювання із залученням ДНТЦ ЯРБ здійснено державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки матеріалів, результати якої свідчать, що Звіт враховує національні нормативні вимоги та рекомендації Держатомрегулювання щодо виконання періодичної переоцінки безпеки СВЯП-1 - зазначили в інспекції.

За результатами розгляду та обговорення зазначеного питання Колегія Держатомрегулювання постановила:

схвалити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП ЧАЕС «Звіт з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Версія 3.03»;

ґрунтуючись на відомостях, наданих у ЗАБ-3.03 та Висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП ЧАЕС «Звіт з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) версія 3.03», визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації СВЯП-1 до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки – 31.12.2034, за умови реалізації заходів з підвищення безпеки відповідно до актуалізованої Періодичної переоцінки безпеки СВЯП-1.

ДНТЦ ЯРБ – державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки".

