Старое хранилище отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС сможет работать еще десять лет

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирование, ГИЯРУ) признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации ХОЯТ-1 (хранилища отработанного ядерного топлива) государственного специализированного предприятия (ГСП) "Чернобыльская АЭС" до завершения очередной периодической переоценки безопасности – до 31 декабря 2034 года. Об этом сообщило Госатомрегулирование, пишет УНН.

Детали

Выводы сделаны по результатам заседания коллегии в четверг, на котором были одобрены результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Отчета по анализу безопасности ХОЯТ-1 ГСП "Чернобыльская АЭС".

Специалистами Госатомрегулирования с привлечением ГНТЦ ЯРБ осуществлена государственная экспертиза ядерной и радиационной безопасности материалов, результаты которой свидетельствуют, что Отчет учитывает национальные нормативные требования и рекомендации Госатомрегулирования по выполнению периодической переоценки безопасности ХОЯТ-1 - отметили в инспекции.

Атака дрона рф на ЧАЭС: зарубежные партнеры координируют усилия по восстановлению Арки НБК

По результатам рассмотрения и обсуждения указанного вопроса Коллегия Госатомрегулирования постановила:

одобрить Заключение государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности документа ГСП ЧАЭС «Отчет по анализу безопасности хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1). Версия 3.03»;

основываясь на сведениях, представленных в ЗАБ-3.03 и Заключении государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности документа ГСП ЧАЭС «Отчет по анализу безопасности хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1) версия 3.03», признать обоснованной возможность безопасной эксплуатации ХОЯТ-1 до завершения очередной периодической переоценки безопасности – 31.12.2034, при условии реализации мер по повышению безопасности в соответствии с актуализированной Периодической переоценкой безопасности ХОЯТ-1.

Справка

ГНТЦ ЯРБ – государственное предприятие "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности".

НБК ЧАЭС утратило ключевые функции безопасности - МАГАТЭ