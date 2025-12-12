Старое хранилище отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС сможет работать еще десять лет

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 2828 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 12858 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 25853 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 35013 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 31348 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 32499 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 44833 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21735 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21731 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17166 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.7м/с
88%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Белый дом: администрация Трампа отправит представителя на мирные переговоры в Европе при одном условии11 декабря, 22:31 • 5576 просмотра
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg11 декабря, 23:00 • 7028 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg02:14 • 10659 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 9894 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 10965 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 44833 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 50708 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 51101 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 61836 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 62365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Александр Стабб
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Венесуэла
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 32094 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 33924 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 39226 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 35399 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 43671 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Старое хранилище отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС сможет работать еще десять лет

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Коллегия Госатомрегулирования признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации ХОЯТ-1 на Чернобыльской АЭС до 31 декабря 2034 года. Это решение принято по результатам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности.

Старое хранилище отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС сможет работать еще десять лет

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирование, ГИЯРУ) признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации ХОЯТ-1 (хранилища отработанного ядерного топлива) государственного специализированного предприятия (ГСП) "Чернобыльская АЭС" до завершения очередной периодической переоценки безопасности – до 31 декабря 2034 года. Об этом сообщило Госатомрегулирование, пишет УНН.

Детали

Выводы сделаны по результатам заседания коллегии в четверг, на котором были одобрены результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Отчета по анализу безопасности ХОЯТ-1 ГСП "Чернобыльская АЭС".

Специалистами Госатомрегулирования с привлечением ГНТЦ ЯРБ осуществлена государственная экспертиза ядерной и радиационной безопасности материалов, результаты которой свидетельствуют, что Отчет учитывает национальные нормативные требования и рекомендации Госатомрегулирования по выполнению периодической переоценки безопасности ХОЯТ-1

- отметили в инспекции.

Атака дрона рф на ЧАЭС: зарубежные партнеры координируют усилия по восстановлению Арки НБК03.12.25, 12:49 • 3174 просмотра

По результатам рассмотрения и обсуждения указанного вопроса Коллегия Госатомрегулирования постановила:

  • одобрить Заключение государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности документа ГСП ЧАЭС «Отчет по анализу безопасности хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1). Версия 3.03»;
    • основываясь на сведениях, представленных в ЗАБ-3.03 и Заключении государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности документа ГСП ЧАЭС «Отчет по анализу безопасности хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1) версия 3.03», признать обоснованной возможность безопасной эксплуатации ХОЯТ-1 до завершения очередной периодической переоценки безопасности – 31.12.2034, при условии реализации мер по повышению безопасности в соответствии с актуализированной Периодической переоценкой безопасности ХОЯТ-1.

      Справка

      ГНТЦ ЯРБ – государственное предприятие "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности".

      НБК ЧАЭС утратило ключевые функции безопасности - МАГАТЭ05.12.25, 22:37 • 4785 просмотров

      Ольга Розгон

      ОбществоТехнологии
      Энергетика
      Чернобыльская АЭС
      Украина