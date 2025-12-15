$42.270.00
06:29
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
публикации
Эксклюзивы
Доллар США

Украина запускает отбор в набсоветы предприятий в сфере энергетики: когда будут новые

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске отбора кандидатов в наблюдательные советы ряда стратегически важных энергетических предприятий. Формирование нового состава ожидается в январе, включая НАК "Нафтогаз".

Украина запускает отбор в набсоветы предприятий в сфере энергетики: когда будут новые

В Украине запускают отбор в наблюдательные советы ряда стратегически важных энергетических предприятий, формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник, пишет УНН.

Начинаем следующий этап перезагрузки энергетических предприятий. Согласно плану правительства, в понедельник запускаем отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных энергетических предприятий

- написала Свириденко в соцсетях.

По ее словам, речь идет об ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Оператор рынка", ПАО "Центрэнерго", "Энергетическая компания Украины", НАЭК "Энергоатом", АО "Укрэнерго" и АО "Укргидроэнерго".

Все детали хода отбора, по ее словам, будет публиковать Минэкономики.

Формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе

- сообщила Премьер.

"Кроме этого, в пятницу стартовал конкурс на 4 независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз"", - добавила Свириденко.

Кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сферах: какие наблюдательные советы распустили, а какие - планируют03.12.25, 18:50 • 3305 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Энергетика
Укргидроэнерго
Нафтогаз
Укрэнерго
Украина