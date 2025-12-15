Украина запускает отбор в набсоветы предприятий в сфере энергетики: когда будут новые
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске отбора кандидатов в наблюдательные советы ряда стратегически важных энергетических предприятий. Формирование нового состава ожидается в январе, включая НАК "Нафтогаз".
В Украине запускают отбор в наблюдательные советы ряда стратегически важных энергетических предприятий, формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник, пишет УНН.
Начинаем следующий этап перезагрузки энергетических предприятий. Согласно плану правительства, в понедельник запускаем отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных энергетических предприятий
По ее словам, речь идет об ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Оператор рынка", ПАО "Центрэнерго", "Энергетическая компания Украины", НАЭК "Энергоатом", АО "Укрэнерго" и АО "Укргидроэнерго".
Все детали хода отбора, по ее словам, будет публиковать Минэкономики.
Формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе
"Кроме этого, в пятницу стартовал конкурс на 4 независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз"", - добавила Свириденко.
Кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сферах: какие наблюдательные советы распустили, а какие - планируют03.12.25, 18:50 • 3305 просмотров