Україна запускає відбір до наглядових рад підприємств у сфері енергетики: коли будуть нові

$42.270.00
49.520.00
ukenru
06:29 • 2972 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 14371 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 24175 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 22430 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 32491 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 37188 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51079 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76271 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51774 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 48308 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
98%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою14 грудня, 21:55 • 9996 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 13617 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 10857 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 9056 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 10722 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 57087 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 71330 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 59925 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 69444 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 93903 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Австралія
Берлін
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 12489 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 30145 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 32095 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 36787 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 71349 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Долар США

Україна запускає відбір до наглядових рад підприємств у сфері енергетики: коли будуть нові

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про запуск відбору кандидатів до наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств. Формування нового складу очікується у січні, включаючи НАК "Нафтогаз".

Україна запускає відбір до наглядових рад підприємств у сфері енергетики: коли будуть нові

В Україні запускають відбір до наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств, формування нового складу наглядових рад очікується у січні, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у понеділок, пише УНН.

Розпочинаємо наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств. Відповідно до плану уряду, у понеділок запускаємо відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств

- написала Свириденко у соцмережах.

З її слів, ідеться про ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", АТ "Українські розподільні мережі", АТ "Оператор ринку", ПАТ "Центренерго", "Енергетична компанія України", НАЕК "Енергоатом", АТ "Укренерго" та АТ "Укргідроенерго".

Усі деталі перебігу відбору, за її словами, публікуватиме Мінекономіки.

Формування нового складу наглядових рад очікується у січні

- повідомила Прем'єр.

"Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз"", - додала Свириденко.

Кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сферах: які наглядові ради розпустили, а які - планують03.12.25, 18:50 • 3305 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Енергоатом
Енергетика
Укргідроенерго
Нафтогаз України
Укренерго
Україна