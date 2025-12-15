Україна запускає відбір до наглядових рад підприємств у сфері енергетики: коли будуть нові
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про запуск відбору кандидатів до наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств. Формування нового складу очікується у січні, включаючи НАК "Нафтогаз".
Розпочинаємо наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств. Відповідно до плану уряду, у понеділок запускаємо відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств
З її слів, ідеться про ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", АТ "Українські розподільні мережі", АТ "Оператор ринку", ПАТ "Центренерго", "Енергетична компанія України", НАЕК "Енергоатом", АТ "Укренерго" та АТ "Укргідроенерго".
Усі деталі перебігу відбору, за її словами, публікуватиме Мінекономіки.
"Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз"", - додала Свириденко.
