Вице-президент США Вэнс: прогресс в переговорах по Украине есть, но мир не гарантирован

Соединенные Штаты Америки видят прогресс в переговорах по Украине, но не знают, будет ли мир после войны с россией. Об этом в интервью UnHerd заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает УНН.

По его словам, есть трудности во время переговоров с украинцами, европейцами и россиянами. В то же время, по его мнению, "прорывом является то, что все спорные вопросы вынесены на открытое обсуждение, тогда как изначально была небольшая игра в запутывание".

Речь идет о вопросах территорий Донбасса и Юга, которые контролирует Украина и на которые претендуют россияне, а также вопрос контроля Запорожской АЭС.

Что произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся в Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в россии? С украинцами, которые сейчас находятся на подконтрольной россии территории, но хотят жить в Украине? Мы будем продолжать пытаться вести переговоры. И я думаю, что мы достигли прогресса, но сидя здесь сегодня, я не могу с уверенностью сказать, что мы придем к мирному решению