Вице-президент США Вэнс: прогресс в переговорах по Украине есть, но мир не гарантирован

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 5724 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 6618 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 10588 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 13083 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 14238 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 16028 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 15063 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12416 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11677 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8518 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 23844 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 26114 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 19899 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 17295 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 8156 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 5688 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 17303 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 55576 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 77621 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 111867 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тимур Миндич
Александр Бильчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 1666 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 26126 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 23854 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 31672 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 32538 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сухой Су-30
Forbes

Вице-президент США Вэнс: прогресс в переговорах по Украине есть, но мир не гарантирован

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине, однако не уверен в достижении мирного решения. Обсуждаются вопросы территорий Донбасса, Юга, Запорожской АЭС и судьбы этнических украинцев и русских в обеих странах.

Вице-президент США Вэнс: прогресс в переговорах по Украине есть, но мир не гарантирован

Соединенные Штаты Америки видят прогресс в переговорах по Украине, но не знают, будет ли мир после войны с россией. Об этом в интервью UnHerd заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает УНН.

Подробности

По его словам, есть трудности во время переговоров с украинцами, европейцами и россиянами. В то же время, по его мнению, "прорывом является то, что все спорные вопросы вынесены на открытое обсуждение, тогда как изначально была небольшая игра в запутывание".

Речь идет о вопросах территорий Донбасса и Юга, которые контролирует Украина и на которые претендуют россияне, а также вопрос контроля Запорожской АЭС.

Что произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся в Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в россии? С украинцами, которые сейчас находятся на подконтрольной россии территории, но хотят жить в Украине? Мы будем продолжать пытаться вести переговоры. И я думаю, что мы достигли прогресса, но сидя здесь сегодня, я не могу с уверенностью сказать, что мы придем к мирному решению

- заявил Вэнс.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома отдает предпочтение поддержке американских пенсионеров, а не оказанию финансовой помощи Украине.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Соединённые Штаты
Украина