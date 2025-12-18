Зеленский о диалоге с США: вопросы Донбасса, ЗАЭС и репарационного кредита еще не согласованы
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют разные взгляды относительно Донбасса, а также остаются открытыми вопросы Запорожской АЭС и репарационного кредита. Он отметил необходимость положительного решения по репарационному кредиту, чтобы избежать дефицита бюджета в 45-50 миллиардов долларов в следующем году.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обсуждений с США остаются нерешенными ряд чувствительных вопросов, в частности по Донбассу, Запорожской атомной станции и репарационному кредиту, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, по Донбассу Украина и США имеют разные взгляды, и этот вопрос пока не решен. Также остается открытым вопрос Запорожской атомной электростанции, которая оккупирована россией и не работает.
Что касается сенситивных вопросов, о которых мы говорили с США - да, Донбасс - вопрос, который не решили, у нас разные взгляды. Атомная станция, которая оккупирована рф и не работает, - разрушена, но должна работать, давать электричество, наша станция - наши права. Вопрос не решен. Вопрос денег
Кроме того, Президент Украины отметил, что озвучил свою позицию по финансовым вопросам во время общения с лидерами. А также, подчеркнул необходимость положительного решения по репарационному кредиту.
Я считаю, что репарационный кредит - должен быть положительно решен этот вопрос, потому что это вопрос не только финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года, а это и вопрос другого характера. Мы очень не хотим, чтобы этот инструмент потом остался в руках русских - мы очень этого не хотим, и считаем, что они будут делать все чтобы это блокировать
Напомним
Президент Владимир Зеленский предупредил, что отсутствие репарационного займа или других финансовых инструментов может привести к дефициту бюджета в 45-50 миллиардов долларов в следующем году.