Эксклюзив
13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Зеленский о диалоге с США: вопросы Донбасса, ЗАЭС и репарационного кредита еще не согласованы

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют разные взгляды относительно Донбасса, а также остаются открытыми вопросы Запорожской АЭС и репарационного кредита. Он отметил необходимость положительного решения по репарационному кредиту, чтобы избежать дефицита бюджета в 45-50 миллиардов долларов в следующем году.

Зеленский о диалоге с США: вопросы Донбасса, ЗАЭС и репарационного кредита еще не согласованы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обсуждений с США остаются нерешенными ряд чувствительных вопросов, в частности по Донбассу, Запорожской атомной станции и репарационному кредиту, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, по Донбассу Украина и США имеют разные взгляды, и этот вопрос пока не решен. Также остается открытым вопрос Запорожской атомной электростанции, которая оккупирована россией и не работает.

Что касается сенситивных вопросов, о которых мы говорили с США - да, Донбасс - вопрос, который не решили, у нас разные взгляды. Атомная станция, которая оккупирована рф и не работает, - разрушена, но должна работать, давать электричество, наша станция - наши права. Вопрос не решен. Вопрос денег

- сказал Зеленский на пресс-конференции.

Кроме того, Президент Украины отметил, что озвучил свою позицию по финансовым вопросам во время общения с лидерами. А также, подчеркнул необходимость положительного решения по репарационному кредиту.

Я считаю, что репарационный кредит - должен быть положительно решен этот вопрос, потому что это вопрос не только финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года, а это и вопрос другого характера. Мы очень не хотим, чтобы этот инструмент потом остался в руках русских - мы очень этого не хотим, и считаем, что они будут делать все чтобы это блокировать 

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский предупредил, что отсутствие репарационного займа или других финансовых инструментов может привести к дефициту бюджета в 45-50 миллиардов долларов в следующем году.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина