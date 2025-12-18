Зеленський: Україна матиме дефіцит у 45-50 мільярдів доларів без фінансової підтримки

Президент Володимир Зеленський попередив, що відсутність репараційної позики або інших фінансових інструментів може призвести до дефіциту бюджету в 45-50 мільярдів доларів наступного року. Про це він повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

Деталі

Більшість лідерів підтримують репараційну позику, є лідери які підтримують інші інструменти. Я не можу вам сказати за лідерів чим закінчиться сьогоднішній день або наступний день. В одному, мені здається, ми об’єднані - в тому, що ми не можемо дозволити собі щоби Україна залишилась без відповіді ці дні, щодо фінансових можливостей на наступний рік, тому що це дійсно загроза. Загроза яка - 45-50 мільярдів буде точно дефіцит. Точно - дефіцит може бути і більшим - ми з вами не знаємо точно як будуть розвиватися події в наступному році, ми робимо все щоби закінчити війну найближчим часом - заявив Володимир Зеленський.

Він також додав, що дефіцит впливає не лише на фронт, а й на загальну здатність України протистояти загрозам. Крім того, зауважив, що усі дипломатичні зусилля спрямовані на завершення війни, проте поки що російська сторона більше говорить про війну, ніж про мир.

Робимо все - всі наші зусилля направлено на дипломатичний хід завершення цієї війни, але ми чуємо із іншого боку, різні меседжі, я б сказав, що це не меседжі, а звуки навіть від російської сторони, про те, що вони поки що говорять більше про війну ніж про мир, і тому Україна повинна бути сильною. Це не просто 45-50 мільярдів, такий дефіцит - це не тільки про фронт, це в принципі про здатність боротися України. Це дуже важливо, це дуже високі і сильні ризики для України - наголосив президент України.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що відмова ЄС використати заморожені російські кошти послабить Україну, що може вплинути на перебіг війни та дипломатію. Він наголосив, що без цих грошей Україна опиниться у вразливішій позиції, що зменшить інтерес росії до дипломатичного врегулювання.