Ексклюзив
13:04 • 1514 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 4282 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 6508 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 10413 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 11634 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 19807 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29407 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40243 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56075 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 53215 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Зеленський: Україна матиме дефіцит у 45-50 мільярдів доларів без фінансової підтримки

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Відсутність репараційної позики може призвести до дефіциту бюджету в 45-50 млрд доларів наступного року, заявив Президент України.

Зеленський: Україна матиме дефіцит у 45-50 мільярдів доларів без фінансової підтримки

Президент Володимир Зеленський попередив, що відсутність репараційної позики або інших фінансових інструментів може призвести до дефіциту бюджету в 45-50 мільярдів доларів наступного року. Про це він повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

Деталі

Більшість лідерів підтримують репараційну позику, є лідери які підтримують інші інструменти. Я не можу вам сказати за лідерів чим закінчиться сьогоднішній день або наступний день. В одному, мені здається, ми об’єднані  - в тому, що ми не можемо дозволити собі щоби Україна залишилась без відповіді ці дні, щодо фінансових можливостей на наступний рік, тому що це дійсно загроза. Загроза яка - 45-50 мільярдів буде точно дефіцит. Точно - дефіцит може бути і більшим - ми з вами не знаємо точно як будуть розвиватися події в наступному році, ми робимо все щоби закінчити війну найближчим часом

- заявив Володимир Зеленський.

Він також додав, що дефіцит впливає не лише на фронт, а й на загальну здатність України протистояти загрозам. Крім того, зауважив, що усі дипломатичні  зусилля спрямовані на завершення війни, проте поки що російська сторона більше говорить про війну, ніж про мир.

Робимо все - всі наші зусилля направлено на дипломатичний хід завершення цієї війни, але ми чуємо із іншого боку, різні меседжі, я б сказав, що це не меседжі, а звуки навіть від російської сторони, про те, що вони поки що говорять більше про війну ніж про мир, і тому Україна повинна бути сильною. Це не просто 45-50 мільярдів, такий дефіцит - це не тільки про фронт, це в принципі про здатність боротися України. Це дуже важливо, це дуже високі і сильні ризики для України

 - наголосив президент України.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що відмова ЄС використати заморожені російські кошти послабить Україну, що може вплинути на перебіг війни та дипломатію. Він наголосив, що без цих грошей Україна опиниться у вразливішій позиції, що зменшить інтерес росії до дипломатичного врегулювання.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні