ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
Зеленский: Украина будет иметь дефицит в 45-50 миллиардов долларов без финансовой поддержки

Киев

Отсутствие репарационного займа может привести к дефициту бюджета в 45-50 млрд долларов в следующем году, заявил Президент Украины.

Зеленский: Украина будет иметь дефицит в 45-50 миллиардов долларов без финансовой поддержки

Президент Владимир Зеленский предупредил, что отсутствие репарационного займа или других финансовых инструментов может привести к дефициту бюджета в 45-50 миллиардов долларов в следующем году. Об этом он сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

Детали

Большинство лидеров поддерживают репарационный заем, есть лидеры, которые поддерживают другие инструменты. Я не могу вам сказать за лидеров, чем закончится сегодняшний день или следующий день. В одном, мне кажется, мы объединены - в том, что мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа в эти дни, относительно финансовых возможностей на следующий год, потому что это действительно угроза. Угроза какая - 45-50 миллиардов будет точно дефицит. Точно - дефицит может быть и большим - мы с вами не знаем точно, как будут развиваться события в следующем году, мы делаем все, чтобы закончить войну в ближайшее время

- заявил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что дефицит влияет не только на фронт, но и на общую способность Украины противостоять угрозам. Кроме того, отметил, что все дипломатические усилия направлены на завершение войны, однако пока российская сторона больше говорит о войне, чем о мире.

Делаем все - все наши усилия направлены на дипломатический ход завершения этой войны, но мы слышим с другой стороны, разные месседжи, я бы сказал, что это не месседжи, а звуки даже от российской стороны, о том, что они пока говорят больше о войне, чем о мире, и поэтому Украина должна быть сильной. Это не просто 45-50 миллиардов, такой дефицит - это не только о фронте, это в принципе о способности бороться Украины. Это очень важно, это очень высокие и сильные риски для Украины

- подчеркнул президент Украины.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что отказ ЕС использовать замороженные российские средства ослабит Украину, что может повлиять на ход войны и дипломатию. Он подчеркнул, что без этих денег Украина окажется в более уязвимом положении, что уменьшит интерес России к дипломатическому урегулированию.

Алла Киосак

