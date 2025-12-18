Зеленский: Украина будет иметь дефицит в 45-50 миллиардов долларов без финансовой поддержки

Президент Владимир Зеленский предупредил, что отсутствие репарационного займа или других финансовых инструментов может привести к дефициту бюджета в 45-50 миллиардов долларов в следующем году. Об этом он сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

Детали

Большинство лидеров поддерживают репарационный заем, есть лидеры, которые поддерживают другие инструменты. Я не могу вам сказать за лидеров, чем закончится сегодняшний день или следующий день. В одном, мне кажется, мы объединены - в том, что мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа в эти дни, относительно финансовых возможностей на следующий год, потому что это действительно угроза. Угроза какая - 45-50 миллиардов будет точно дефицит. Точно - дефицит может быть и большим - мы с вами не знаем точно, как будут развиваться события в следующем году, мы делаем все, чтобы закончить войну в ближайшее время - заявил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что дефицит влияет не только на фронт, но и на общую способность Украины противостоять угрозам. Кроме того, отметил, что все дипломатические усилия направлены на завершение войны, однако пока российская сторона больше говорит о войне, чем о мире.

Делаем все - все наши усилия направлены на дипломатический ход завершения этой войны, но мы слышим с другой стороны, разные месседжи, я бы сказал, что это не месседжи, а звуки даже от российской стороны, о том, что они пока говорят больше о войне, чем о мире, и поэтому Украина должна быть сильной. Это не просто 45-50 миллиардов, такой дефицит - это не только о фронте, это в принципе о способности бороться Украины. Это очень важно, это очень высокие и сильные риски для Украины - подчеркнул президент Украины.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что отказ ЕС использовать замороженные российские средства ослабит Украину, что может повлиять на ход войны и дипломатию. Он подчеркнул, что без этих денег Украина окажется в более уязвимом положении, что уменьшит интерес России к дипломатическому урегулированию.