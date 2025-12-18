$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 5610 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 11371 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 2666 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 10484 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 12594 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 13172 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 20788 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30027 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40552 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56386 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Зеленський про діалог із США: питання Донбасу, ЗАЕС і репараційного кредиту ще не узгоджені

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США мають різні погляди щодо Донбасу, а також залишаються відкритими питання Запорізької АЕС та репараційного кредиту. Він наголосив на необхідності позитивного рішення щодо репараційного кредиту, щоб уникнути дефіциту бюджету в 45-50 мільярдів доларів наступного року.

Зеленський про діалог із США: питання Донбасу, ЗАЕС і репараційного кредиту ще не узгоджені

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час обговорень зі США залишаються невирішеними низка чутливих питань, зокрема щодо Донбасу, Запорізької атомної станції та репараційного кредиту, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, щодо Донбасу Україна і США мають різні погляди, і це питання наразі не вирішене. Також, залишається відкритим питання Запорізької атомної електростанції, яка окупована росією і не працює.

Що стосується сенситивних питань, про які ми говорили зі США - так, Донбас - питання, яке не вирішили, у нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована рф і не працює, - зруйнована, але повинна працювати, давати електрику, наша станція - наші права. Питання не вирішено. Питання грошей

- сказав Зеленський на пресконференції.

Крім того, Президент України зауважив, що озвучив свою позицію щодо фінансових питань під час спілкування з лідерами. А також, наголосив на необхідності позитивного рішення щодо репараційного кредиту.

Я вважаю, що репараційний кредит - повинно бути позитивновно вирішено це питання, тому що це питання не тільки фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року, а це й питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився в руках руських - ми дуже цього не хочемо, і вважаємо, що вони будуть робити все щоби це блокувати 

- підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський попередив, що відсутність репараційної позики або інших фінансових інструментів може призвести до дефіциту бюджету в 45-50 мільярдів доларів наступного року.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітика
Енергоатом
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна