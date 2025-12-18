Зеленський про діалог із США: питання Донбасу, ЗАЕС і репараційного кредиту ще не узгоджені

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час обговорень зі США залишаються невирішеними низка чутливих питань, зокрема щодо Донбасу, Запорізької атомної станції та репараційного кредиту, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, щодо Донбасу Україна і США мають різні погляди, і це питання наразі не вирішене. Також, залишається відкритим питання Запорізької атомної електростанції, яка окупована росією і не працює.

Що стосується сенситивних питань, про які ми говорили зі США - так, Донбас - питання, яке не вирішили, у нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована рф і не працює, - зруйнована, але повинна працювати, давати електрику, наша станція - наші права. Питання не вирішено. Питання грошей - сказав Зеленський на пресконференції.

Крім того, Президент України зауважив, що озвучив свою позицію щодо фінансових питань під час спілкування з лідерами. А також, наголосив на необхідності позитивного рішення щодо репараційного кредиту.

Я вважаю, що репараційний кредит - повинно бути позитивновно вирішено це питання, тому що це питання не тільки фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року, а це й питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився в руках руських - ми дуже цього не хочемо, і вважаємо, що вони будуть робити все щоби це блокувати - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський попередив, що відсутність репараційної позики або інших фінансових інструментів може призвести до дефіциту бюджету в 45-50 мільярдів доларів наступного року.