Предложение о разделе Запорожской АЭС несправедливо - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает несправедливым предложенный Соединенными Штатами компромисс по Запорожской атомной электростанции, подчеркнув, что во время последних раундов переговоров договоренностей по этому вопросу достигнуто не было. Об этом гарант государства сообщил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Владимир Зеленский подтвердил, что тема ЗАЭС поднималась во время последних раундов переговоров, однако, по его словам, "пока договоренностей достигнутых нет".

Запорожская атомная станция. Это наша станция. Русские безусловно считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали, они не признают ни правила, ни право. Но, тем не менее, это то, где мы находимся. Соединенные Штаты Америки предложили компромисс, как они считают, что станция каким-то образом должна существовать, работать и в каких-то пропорциях делить эту станцию на троих. Мы долго дискутировали над этой темой, я им сказал, что я считаю, что это несправедливо - сказал президент Украины.

Он также обратил внимание на ряд нерешенных проблем, касающихся работы ЗАЭС.

Здесь вопрос не только в том, что это наша станция, вопросов много разных, не только электричества, не только денег, вопрос доступа к станции, вопрос в том, что она до сих пор милитаризована, вопрос в том, что она находится в опасной ситуации, нет доступа воды, электричества и т.д. Вопрос также в том, что наша команда, наши люди там работают и должны работать. Сейчас небольшое количество людей, потому что станция не находится, не работает на 100 оборотов. А когда она будет работать, то там будет находиться большая команда украинских специалистов, где они будут жить - подчеркнул Президент.

А также, добавил:

"Это много разных на сегодня вопросов. Вопросы, которые надо согласовывать также с МАГАТЭ. Вопрос, а кто будет сейчас восстанавливать станцию, например? Потому что там большие деньги надо вкладывать. Также эта станция связана с вопросом восстановления дамбы на оккупированных территориях. Должна быть дамба, которую подорвали русские, они подорвали, а кто будет за это платить сейчас? То есть вопросов больше, чем ответов" - подчеркнул Владимир Зеленский

Напомним

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской АЭС нужен особый статус и соглашение о сотрудничестве между россией и Украиной в случае мирной договоренности. Это происходит на фоне усиления усилий администрации президента США Дональда Трампа по прекращению войны.