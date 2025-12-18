Пропозиція щодо поділу Запорізької АЕС є несправедливою - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає несправедливим запропонований Сполученими Штатами компроміс щодо Запорізької атомної електростанції, наголосивши, що під час останніх раундів переговорів домовленостей із цього питання досягнуто не було. Про це гарант держави повідомив під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Володимир Зеленський підтвердив, що тема ЗАЕС підіймалася під час останніх раундів перемовин, однак, за його словами "поки що домовленостей досягнутих немає".

Запорізька атомна станція. Це наша станція. Руські безумовно вважають, що це їх станція, тому що вони її окупували, вони не визнають ні правила, ні право. Але, тим не менше, це те, де ми знаходимося. Сполучені Штати Америки запропонували компроміс, як вони вважають, що станція якимось чином повинна існувати, працювати і в якихось пропорціях ділити цю станцію на трьох. Ми довго дискутували над цю темою, я їм сказав, що я вважаю, що це несправедливо - сказав президент України.

Він також звернув увагу на низку нерозв’язаних проблем, які стосуються роботи ЗАЕС.

Тут питання не тільки в тому, що це наша станція, питань багато різних, не тільки електрики, не тільки грошей, питання доступу до станції, питання в тому, що вона досі мілітаризована, питання в тому, що вона знаходиться в небезпечній ситуації, немає доступу води, електрики тощо. Питання також в тому, що наша команда, наші люди там працюють і повинні працювати. Зараз невелика кількість людей, тому що станція не знаходиться, не працює на 100 обертів. А коли вона буде працювати, то там буде знаходитись більша команда українських спеціалістів, де вони будуть жити - наголосив Президент.

А також, додав:

"Це багато різних на сьогодні питань. Питання, які треба погоджувати також з МАГАТЕ. Питання, а хто буде зараз відновлювати станцію, наприклад? Тому що там великі гроші треба вкладати. Також ця станція пов'язана з питанням відбудови дамби на окупованих територіях. Повинна бути дамба, яку підірвали руські, вони підірвали, а хто буде за це платити зараз? Тобто питань більші, ніж відповідей" - підкреслив Володимир Зеленський

Нагадаємо

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій АЕС потрібен особливий статус та угода про співпрацю між росією та Україною в разі мирної домовленості. Це відбувається на тлі посилення зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.