Мы понимаем, что "Галя у них балованная": Зеленский заявил, что россия и дальше рассматривает полную оккупацию нашего государства

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия продолжает рассматривать полную оккупацию Украины, поэтому необходимо усиливать давление на рф, в частности со стороны США. Он отметил важность усиления санкций, чтобы путин не имел средств на войну.

Мы понимаем, что "Галя у них балованная": Зеленский заявил, что россия и дальше рассматривает полную оккупацию нашего государства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия продолжает рассматривать полную оккупацию Украины, а потому необходимо, чтобы усиливалось давление на рф, в частности со стороны США. Об этом Глава государства сказал журналистам, передает УНН.

Детали

"Она (россия - ред.) не может изменить самостоятельно свои позиции. Она не хочет этого. Она хочет, рассматривала и рассматривает полную оккупацию нашего государства. Безусловно, и разрушение нашей независимости. Она всегда этого хотела. Я не знаю, когда у путина это "всегда" началось, но в такое время, когда нам сложно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что необходимо усиливать санкции, чтобы путин не имел денег на войну.

Не будет у него денег… хочет, не хочет, поэтому надо давить именно на это. Так как мы понимаем, что "Галя у них балованная", надо, на мой взгляд, Америке немного сильнее давить на россиян, не давать альтернативы. Америка должна четко говорить: если не дипломатия, то будет все давление полностью. Будет очень сильный пакет оружия для Украины, будет очень сильная поддержка Украины, будут США санкционно накладывать полностью на всю экономику, на все секторы, которые приносят деньги россиянам. путин не чувствует сейчас такого давления, и это мы слышим в его ежедневной риторике

- отметил Зеленский.

Напомним

По словам Зеленского, самыми тяжелыми остаются вопросы территорий, Запорожской АЭС и финансирования восстановления, при этом Украина передала США свое видение и ожидает результатов обсуждений между американской и российской стороной.

Павел Башинский

