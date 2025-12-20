$42.340.00
Ми розуміємо, що "Галя у них балувана": Зеленський заявив, що росія й надалі розглядає повну окупацію нашої держави

Київ

 • 450 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжує розглядати повну окупацію України, тому необхідно посилювати тиск на рф, зокрема з боку США. Він наголосив на важливості посилення санкцій, щоб путін не мав коштів на війну.

Ми розуміємо, що "Галя у них балувана": Зеленський заявив, що росія й надалі розглядає повну окупацію нашої держави

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжує розглядати повну окупацію України, а тому потрібно, аби посилювався тиск на рф, зокрема з боку США. Про це Глава держави сказав журналістам, передає УНН.

Деталі

"Вона (росія - ред.) не може змінити самостійно свої позиції. Вона не хоче цього. Вона хоче, розглядала й розглядає повну окупацію нашої держави. Безумовно, і руйнацію нашої незалежності. Вона завжди цього хотіла. Я не знаю, коли у путіна це "завжди" почалося, але в такий час, коли нам складно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що необхідно посилювати санкції, щоб путін не мав грошей на війну.

Не буде у нього грошей… хоче, не хоче, тому треба тиснути саме на це. Так як ми розуміємо, що "Галя у них балувана", треба, на мій погляд, Америці трішки сильніше тиснути на росіян, не давати альтернативи. Америка повинна чітко говорити: якщо не дипломатія, то буде весь тиск повністю. Буде дуже сильний пакет зброї для України, буде дуже сильна підтримка України, будуть США санкційно накладати повністю на всю економіку, на всі сектори, які приносять гроші росіян. путін не відчуває наразі такого тиску, і це ми чуємо в його щоденній риториці

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Зі слів Зеленського, найважчими залишаються питання територій, Запорізької АЕС та фінансування відновлення, при цьому Україна передала США своє бачення і очікує на результати обговорень між американською та російською стороною.

Павло Башинський

Політика
Енергоатом
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна