В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного

Информация о якобы готовности посла Украины в Великобритании Валерия Залужного участвовать в будущих президентских выборах и возможные планы по их проведению уже осенью пока остается на уровне неподтвержденных сообщений. В то же время само появление таких слухов может свидетельствовать как о подготовке к различным сценариям развития событий, так и о попытке проверить общественную реакцию. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Осенние выборы - что может стоять за появлением таких слухов

Политолог подчеркивает, что сейчас говорить о проведении выборов в ближайшее время преждевременно, ведь ситуация напрямую зависит от развития событий на фронте.

Сейчас мы не можем уверенно сказать, какой будет ситуация через несколько месяцев. Пока продолжаются активные боевые действия, говорить о проведении выборов не приходится. Если же речь идет об осени, то это пока лишь один из возможных сценариев. Не исключено, что выборы могут состояться значительно позже. В нынешних условиях вопрос их проведения, скорее всего, и дальше будет откладываться - сказал Желиховский.

В то же время, по его словам, существует несколько вариантов развития событий, которые потенциально могут открыть путь к избирательному процессу.

Один из возможных сценариев заключается в том, что Россия согласится перейти к переговорному процессу и не пойдет на дальнейшую масштабную эскалацию. Нельзя исключать, что украинская власть может иметь определенное видение развития ситуации, которое пока не является публичным. Если будут подписаны соответствующие договоренности, тогда действительно откроется возможность для проведения как президентских, так и парламентских выборов - отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что другой сценарий также остается возможным.

Если же боевые действия будут продолжаться, то нельзя исключать, что могут обсуждаться различные варианты проведения выборов даже во время военного положения. Для этого нужно либо менять законодательство, либо принимать решение о прекращении действия военного положения. Именно сейчас провести выборы невозможно, поэтому любой подобный сценарий потребует серьезных юридических решений. Не исключаю также, что этот вопрос может обсуждаться с международными партнерами и быть связан с дальнейшим евроинтеграционным продвижением Украины - пояснил собеседник.

Могла ли утечка информации быть намеренной

По мнению Желиховского, само появление информации о возможной встрече Владимира Зеленского и Валерия Залужного выглядит довольно необычно.

Нельзя исключать, что это было своеобразное политическое зондирование или проверка общественной реакции. Если такая встреча действительно состоялась, то Президент имел все возможности провести ее непублично, без появления какой-либо информации в медиа. Тем более недавно он находился в Великобритании, где ничто не мешало обсудить любые вопросы лично. Поэтому возникает вопрос, почему именно сейчас эта информация стала публичной. Это может быть элементом политической технологии или способом проверить реакцию общества. Но не исключаю и другого варианта – что руководство государства просто имеет более широкое видение развития событий в ближайшие месяцы - отметил эксперт.

Дальнейшие действия Путина определят выборы в Госдуму

Желиховский считает, что дальнейшие решения Кремля в значительной степени будут зависеть от выборов в российскую Госдуму, которые должны состояться осенью.

Сегодня мы видим, что Украина продолжает получать поддержку западных партнеров. В то же время в России ситуация ухудшается – как в экономике, так и в энергетической сфере. Топливный кризис только усиливается, а это уже непосредственно влияет на настроения внутри страны. Если Путин решит проводить новую масштабную мобилизацию, то, скорее всего, сделает это уже после выборов в Госдуму, чтобы не создавать дополнительных политических рисков - пояснил он.

По его мнению, после парламентских выборов у Кремля будет только два основных варианта развития событий.

Первый – это деэскалация и переход к переговорам с Украиной. Второй – новая волна эскалации с проведением более жесткой мобилизации. Но сейчас Россия не имеет существенных успехов на поле боя. Есть лишь отдельные тактические продвижения, за которые она платит чрезвычайно высокую цену – человеческими ресурсами, финансами и экономическими потерями. Дополнительным фактором становится и изменение риторики Дональда Трампа и его окружения, которые все больше демонстрируют поддержку Украине. Для Кремля это также негативный сигнал - отметил Желиховский.

Если бы выборы состоялись сейчас

Комментируя возможный ход будущей президентской гонки, эксперт отметил, что сегодня главным фаворитом выглядит Валерий Залужный.

Если говорить сугубо теоретически, то Валерий Залужный имел бы очень высокие шансы принять участие в президентских выборах. Его рейтинг остается одним из самых высоких, поэтому было бы странно не воспользоваться такой политической возможностью. В то же время он должен понимать, что потенциально возглавит страну после войны, когда перед государством будут стоять чрезвычайно сложные вызовы. Именно на нем будет лежать огромная ответственность за восстановление Украины. Стоит помнить, что высокие рейтинги очень быстро могут измениться после прихода к власти, ведь ожидания общества будут чрезвычайно высокими - сказал политолог.

По его словам, нельзя исключать участия в выборах и действующего Президента.

Владимир Зеленский также может баллотироваться. Но здесь возникает вопрос, пойдет ли он на выборы, если свои намерения подтвердит Залужный. Это будет очень сильное политическое противостояние. Если же говорить о Кирилле Буданове, то сейчас я все же больше воспринимаю его как представителя нынешней властной команды, поэтому его участие фактически означало бы участие представителя команды Президента - отметил Желиховский.

В то же время он не исключает возвращения в большую политику и других известных политических деятелей.

Не исключаю участия Петра Порошенко и других известных политиков, хотя для многих из них президентская кампания станет скорее этапом подготовки к парламентским выборам. В то же время можно ожидать появления в политике и известных военных. Например, Андрей Билецкий потенциально может попытаться попасть в Верховную Раду, ведь после войны общественный запрос на представителей военной среды будет очень высоким - подытожил эксперт.

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