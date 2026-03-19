Месси забил 900-й гол в карьере

intermiamicf.com

Лионель Месси стал лишь вторым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах, отличившись в ответном матче Кубка КОНКАКАФ между "Интером" и "Нэшвиллом" в среду (1:1), пишет УНН со ссылкой на ESPN.

Подробности

Первый матч завершился вничью 0:0, поэтому результат среды означает, что "Майами" выбывает из Кубка КОНКАКАФ по правилу выездных голов, поскольку гол Кристиана Эспинозы из "Нэшвилла" оказался решающим, сравняв счет после гола Месси и выведя свою команду в следующий раунд.

После того, как в двух предыдущих играх он упустил шанс забить 900-й гол, Месси не стал терять времени во втором матче, получив пас в штрафной площади, сместившись влево и отправив мяч обратно в ворота, выведя "Майами" вперед уже через 10 минут.

Но Эспиноза забил в середине второго тайма великолепным ударом после суматохи перед воротами, и "Майами" не смог забить решающий гол в последние минуты, завершив свое выступление в Кубке чемпионов.

После игры главный тренер "Майами" Хавьер Маскерано сказал, что его команда разочарована, но ей еще предстоит много работы.

Тренер "Нэшвилла" Би Джей Каллахан после игры отдал должное Месси, сказав: "900 голов, поздравляю его". "Он лучший".

Капитан сборной Аргентины присоединился к Криштиану Роналду как единственный игрок, достигший отметки в 900 голов, забив в среду. Роналду достиг этого показателя в сентябре 2024 года.

У Роналду 965 голов, и он ясно дал понять, что хочет преодолеть отметку в 1000 голов, прежде чем завершить карьеру. Месси понадобилось 1142 игры, чтобы достичь 900, тогда как Роналду - 1236 матчей.

Великий бразильский футболист Пеле занимает третье место в списке лучших бомбардиров всех времен с 765 голами. Среди игроков Роберт Левандовски из "Барселоны" значительно отстает от Роналду и Месси, имея по 690 голов.

Перед матчем в среду Месси имел 899 голов с момента его профессионального дебюта в "Барселоне" 16 октября 2004 года.

Большинство голов Месси пришлось на период его выступлений за "Барселону" в Испании. Он забил 672 гола, а затем добавил к этому еще 81. В "Интере" он забил 32 гола, а в "Пари Сен-Жермен" - 32. На международном уровне действующий чемпион мира забил 115 голов за сборную Аргентины.

Самым результативным годом в карьере Месси стал 2012 год, когда он забил в общей сложности 91 гол за "Барселону" и сборную Аргентины.

Его недавние результативные выступления принесли ему "Золотую бутсу" MLS 2025; он забил 29 голов в регулярном сезоне, став лучшим бомбардиром лиги. Он также получил награду MVP MLS 2025, став первым игроком, который получил эту награду дважды подряд.

Но Месси не новичок в истории. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" установил мировой рекорд по количеству голов, забитых за один календарный год, когда он забил 91 гол в 69 играх в 2012 году, 79 за "Барселону" и 12 за сборную Аргентины. Он также является самым быстрым игроком, который забил 100 голов в Лиге чемпионов, сделав это в 123 играх.

