Власника Tinder оштрафували на 11 млн євро за порушення конфіденційності
Київ • УНН
Ірландський регулятор оштрафував Match Group за неповні копії даних Tinder. Компанія оскаржить рішення та має виправити порушення за три місяці.
Ірландський регулятор із захисту персональних даних оштрафував Match Group, власника застосунку для знайомств Tinder, на €11 млн. Причиною стало те, що сервіс не надавав користувачам повні копії їхніх персональних даних на відповідний запит. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Ірландська комісія із захисту даних (DPC) у п’ятницю заявила, що інструмент Tinder, за допомогою якого користувачі можуть завантажити свої персональні дані, не відповідає встановленим вимогам.
У січні 2020 року DPC розпочала розслідування, зосередившись на тому, чи відповідає інструмент Tinder "Завантажити мої дані" вимогам Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR).
У рішенні, оголошеному в п’ятницю, регулятор зазначив, що інструмент не надавав користувачам усі їхні персональні дані. Деякі категорії інформації були пропущені, а в окремих випадках користувачі отримували лише узагальнену інформацію про свої дані.
Регулятор наголосив, що інструмент не відповідав вимогам GDPR, згідно з якими люди мають право отримувати доступ до своїх персональних даних, які зберігає компанія.
Заступник уповноваженого Ірландської комісії із захисту даних Грем Дойл заявив, що автоматизовані інструменти доступу до інформації "можуть бути корисним та ефективним способом" надання людям доступу до їхніх персональних даних. Водночас вони "мають забезпечувати справедливість і прозорість щодо обсягу наданої інформації".
Match Group оштрафували на €11 млн, винесли офіційне попередження та зобов’язали протягом трьох місяців привести обробку персональних даних у відповідність до вимог GDPR.
Представник Match Group заявив, що компанія оскаржуватиме рішення.
Tinder співпрацював із DPC протягом усього розслідування, і ми впевнені в надійності механізмів захисту конфіденційності, які створили для наших користувачів
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